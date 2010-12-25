"لئوناردو" سرمربی تیم فوتبال اینتر شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت گل، طبق قرارداد دو طرف، لئوناردو تا ژوئن 2012 عهده‌دار این سمت خواهد بود.

باشگاه اینتر در بیانیه‌ای در وب‌سایت رسمی خود آورده است: همه در اینتر خوشحالیم که از لئوناردو استقبال می‌کنیم. برای لئوناردو نهایت اقبال را آرزومندیم و مطمئن هستیم که با کلاس، تجربه و ذهنیت پیروز او، باشگاه و تیم به نتایجی خواهند رسید که همه طرفداران اینتر می‌خواهند ببینند.

این مربی 41 ساله برزیلی از 29 دسامبر 2010 (8 دی‌ماه 1389) هدایت قهرمان اروپا و دنیا را به عهده می‌گیرد، زمانی که اینتر تمریناتش را در "آپیانو جنتیله" از سر بگیرد.

لئوناردو قراردادی امضا کرد که تا 30 ژوئن 2012 اعتبار دارد. باشگاه در چند روز آینده درباره مراسم معرفی رسمی او بیانیه‌ای صادر خواهد کرد.

این مربی 41 ساله در فصل 10-2009 مربی میلان، رقیب اصلی اینتر بود و روسونری را به رده سوم سری آ باشگاه‌های ایتالیا رساند اما در تابستان پس از اختلاف نظر بین او و سیلویو برلوسکونی، رئیس باشگاه از میلان جدا شد.

به این ترتیب دوران حضور نافرجام بنیتس در اینتر به پایان می‌رسد. مربی اسپانیایی در تابستان به اینتر پیوست ولی با وجود قهرمانی در جام باشگاه‌های جهان نتوانست در ایتالیا و اروپا خوب نتیجه بگیرد.