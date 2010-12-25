بازدید برای ارزیابی سلامت درختان جنگلی گلستان؛ نوشدارویی بعد از مرگ

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، این بازدید درحالیست که مسئولان استان مدعی هستند بروز سه سری آتش سوزی در عرصه های جنگلی استان خسارتی به درختان جنگلی وارد نکرده است و بیشتر در سطح رخ داده است.

در عین حال برخی نمایندگان گلستان از جمله نماینده مردم مینودشت معتقد است درجریان این آتش سوزی درختان سوزنی برگ جنگلهای استان سوختند.

آسیب شناسی آتش سوزیهای جنگلهای گلستان از اهداف سفر یکروزه این نمایندگان به استان بوده است.

گزارشی به مجلس داده می شود

نایب رئیس دوم کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به آتش سوزیهای اخیر در جنگلهای گلستان در یکماه گذشته و اهمیت و حساسیت موضوع، ماموریتی از سوی رئیس مجلس برای بازدید از عرصه ها داده شد.

کاظم فرهمند افزود: مقرر شد گزارش کاملی از بازدید آماده و به مجلس ارائه شود.

وی بر لزوم تدوین طرح جامع صیانت از جنگلها تاکید کرد و گفت: مقرر شد طرحی تهیه شود تا اگر حریق دوباره در جنگلها رخ داد، امکاناتی فراهم باشد تا در اسرع وقت آتش سوزی اطفاء و خسارتها برآورد شود.

وی با بیان اینکه آسیب شناسی در حوزه جنگل باید انجام شود از کارشناسان و متخصصان خواست تا با بررسی دقیق، بهره برداری علمی و قوانین موجود، شرایط پایداری و حفظ جنگل را تقویت کنند.

لایحه حفاظت از جنگلها ارائه شود

نماینده مردم علی آباد در مجلس گفت: مقرر شد از ناحیه دولت لایحه ای برای حفاظت از جنگلها تهیه شود و مجلس نیز در این زمینه حمایت خواهد کرد.

اسدالله قره خانی افزود: در این لایحه بحث حمایتهای تجهیزاتی و نرم افزاری مد نظر قرار خواهد گرفت تا شاهد کاهش آسیب به عرصه ها باشیم.

وی خاطرنشان کرد: این طرح برای مابحث پیشگیری و در زمان حادثه است.

این نماینده مجلس بیان داشت: همچنین مقرر شد برای ساخت پایگاه امداد جنگل در استان حمایتهای لازم صورت گیرد و امکانات لازم تامین شود.

کاظم فرهمند نائب رئیس دوم کمیسیون کشاورزی مجلس، بهمن محمدی نماینده مردم اصفهان و رئیس کمیته منابع طبیعی و محیط زیست کمیسیون کشاورزی مجلس، قره خانی و نظری مهر دوتن از نمایندگان مردم استان در مجلس، خورشید مصدق متخصص جنگل و مرتع در امور جنگل و مرتع کمیسیون کشاورزی مجلس، منتظری معاون سازمان جنگلها و مراتع کشور به همراه معاون امور عمرانی استانداری از این مناطق بازدید کردند.

مصوبات عملیاتی شود

در عین حال بسیاری از کارشناسان و مردم گلستان در عین حال که معتقد بودند ای کاش این بازدیدها در زمان وقوع حریق در جنگلها و برای نظارت بر چگونگی اجرای عملیات و اتخاذ راهکارهای مناسب صورت می گرفت اما هم اکنون نیز این فرصت را غنیمت شمرده و خوهان اتخاذ تدابیر لازم برای پیشگیری از بروز چنین حوادثی در استان هستند و از نمایندگان خواستند تا مصوبات این سفر هر چه زودتر رنگ واقعیت بگیرد و عملیاتی شود.