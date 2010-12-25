افول امپراطوری آمریکا؛ از فروپاشی شرکتها تا بروز فئودالیسم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت اینترنتی "Rawstory"، "کریس هجس" (Chris Hedges) در این ارتباط گفت: امپراطوری اقتصادی و نظامی ایالات متحده در هر لحظه آماده فروپاشی است. نشانه های فروپاشی کاملاً واضح و نمایان است، ما به همان روشی که ارتش سرخ جنگ را در افغانستان باخت، بازنده جنگ در این کشور هستیم.

این روزنامه‌ نگار تصریح کرد که واشنگتن نیز همچون اتحاد جماهیر شوروی سابق در افغانستان متحمل شکست خواهد شد.

نویسنده کتاب "مرگ طبقه آزاد اندیش" که در این کتاب به نقد سیاستهای آمریکا در منطقه خاورمیانه پرداخته، معتقد است که حضور نظامی آمریکا در افغانستان تنها در 20 درصد این کشور جنگ ‌زده که بیشتر آن را مناطق شهری تشکیل می‌دهد نتیجه‌ بخش بوده و 80 درصد دیگر زندگی مردم این کشور همچنان در کنترل نیروهای شبه‌ نظامی طالبان اداره می‌شود.



هیجس در ادامه خاطرنشان کرد که اتباع خارجی ساکن در کابل از وحشت آدم ربایی از محل سکونت خود خارج نمی‌شوند و از آنجا که فساد جامعه افغانستان را مختل کرده است، روزنامه‌ نگاران برای کسب اطلاعات می‌توانند با شبه ‌نظامیان طالبان دیدار کنند.



این روزنامه‌ نگار تاکید کرد که گزارش آتی باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا که قرار است در اواخر ماه جاری (دسامبر) درباره جنگ افغانستان منتشر شود، در جامعه آمریکا بسیار بحث ‌برانگیز خواهد شد و نه تنها گزارشات پیشین سازمان جاسوسی و اطلاعاتی آمریکا بلکه تمامی گفته‌های گذشته درباره این جنگ را مختل خواهد کرد.



وی گفته است که انتظار می‌رود، گزارش‌های پیشین سیا درباره چگونگی عملکرد خبرنگاران و روزنامه نگاران خارجی مستقر در افغانستان بسیار با گزارش آتی اوباما متفاوت باشد.



هجس در مورد اوضاع اقتصادی در داخل آمریکا نیز می گوید: ما در حال حاضر در مرحله موسوم به "واژگونی شرکت ها" بسر می بریم، نظام آموزشی ما در حال فروپاشی است، زیرساخت های ما در حال پوسیده شدن است و تا زمانی که مقاومت مردمی شکل نگیرد به سوی ملوک الطوایفی جدید پیش می رویم.



وی بر این باور است که نظام آموزش و تحصیلی در آمریکا به شدت افت کرده و زیرساختهای جامعه رو به افول است و تنها راه جلوگیری از این فروپاشی مقابله با شکل‌گیری نظام فئودالیسم جدید در این کشور می باشد.