به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله محمد امامی کاشانی خطیب این هفته نماز جمعه تهران با اشاره به بحث هدفمند کردن یارانهها اظهار داشت: ما بیماریهای مختلفی در اقتصاد خود داریم که باید برطرف شود.
وی با بیان اینکه هدفمند کردن یارانهها موضوع مهمی است، گفت: مسئله یارانهها یک جراحی بزرگ است و انشاءالله باید همه ما تلاش کنیم تا اجرای این قانون در جامعه موفقیتآمیز باشد.
وی اضافه کرد: ملت ایران با انقلابی که کرده است میتواند این کشور را به کشور اسلامی تبدیل کند که در قرنهای اول تابلوی جهان بوده است.
امام جمعه موقت تهران گفت: موضوع دیگری مهم است این است که دولت با چه ظرافتی این قانون را اجرا کند که البته دولت هم به دنبال همین موضوع است ولی دقت هر چه بیشتر را میطلبد.
وی با بیان اینکه اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها همکاری قوای سهگانه مخصوصاً مجلس شورای اسلامی و همچنین فرهیختگان و آگاهان اقتصاد کشور را میطلبد در قالب توصیههایی به دولت و مردم گفت: دولت باید نحوه اجرای این قانون را به مردم تفهیم کند به طوری که در کجاها هزینه شود یا اینکه هزینه نشود و همچنین مردم باید چطور در این زمینه عمل کنند. زیرا این کاری است که به همه ما مربوط میشود و کمک همگان را طلب میکند.
وی تصریح کرد: اگر همه به اجرای صحیح قانون هدفمند کردن یارانهها در کشور کمک کنیم تا اجرای این قانون موفق شود قدم بزرگی را در اصلاح اقتصاد بیمار کشور برداشتهایم.
آیتالله امامی کاشانی در ادامه با بیان اینکه آن چیزی که دشمن در تمدن اسلامی به دنبالش بود ایجاد فساد در جامعه و کنار زدن جوانها و دانشمندان از این عرصه بود که هم اکنون هم این کار را انجام میدهد، گفت: وقتی دشمن استاد عزیز ما را ترور میکند و یا در چابهار آن حادثه وحشتناک را به وجود میآورد همه برای آن است که کشور را از اسلام که هویت من و شماست جدا کند.
وی با تاکید بر اینکه باید هویت خود را حفظ کنیم، گفت: باید همه توجه کنیم که اختلاف چیزی است که دشمن میخواهد چرا که دشمنان در طول تاریخ عرب و عجم و فارس را درست کردهاند و این چنین حرفها را در جهان اسلام برای ایجاد اختلاف مطرح کردهاند.
خطیب این هفته نماز جمعه تهران با بیان اینکه اختلاف ریشه جامه را از بین میبرد، گفت: یک کشور اسلامی و یک انقلاب اسلامی که قانون اساسی دارد و رهبری دارد که خط درست اسلام را پیش میبرد که البته بنیانگذارش امام راحل بود، باید وحدتش را حفظ کند.
وی تصریح کرد: باید همه در قدمهای اقتصادی و فرهنگی با هم همدل باشند البته اختلاف سلیقهها جای خود اما نباید اینها به فتنه تبدیل شود.
وی با اشاره به فتنه سال گذشته یادآور شد: چرا جامعه ما با آن تشتت روبرومیشد البته این مسایل بیدرای جامعه را می خواهد.
آیتالله امامی کاشانی در بخش دیگری از سخنانش درباره اداره آمار نیز گفت: اداره آمار که سوم دی ماه هم روز آن است یکی از نهادهایی میباشد که در زیرساخت اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها نقش بسزایی ایفا کرد و توصیه میکنم که مردم در تمام مراحل اطلاع رسانیها با اداره آمار و ثبت احوال کشور هماهنگی و همکاری لازم را داشته باشند.
وی در ادامه با اشاره به جریان هواپیمایی در کشور گفت: امام راحل در سال 1363 سپاه را مسئول حفاظت هواپیمایی کشور کرد که بحمدالله سپاه طی این مدت بسیار خوب عمل کرد به طوری که 100 درصد موفق شد جلوی بسیاری از هواپیماربایی ها را بگیرد.
خطیب این هفته نماز جمعه تهران در بخش دیگری از سخنانش به سالگرد نهضت سواد آموزی اشاره کرد و افزود: معلمان و مربیان نهضت سوادآموزی انصافاً برای باسواد کردن مردم کشور خدمات و زحمات بسیاری را متحمل شدند و از مجلس شورای اسلامی میخواهم که به سازمان نهضت سوادآموزی کمک بیشتری کند و بهن مردمی که هنوز سواد خواندن و نوشتن ندارند توصیه میکنم که از این فرصت بهره ببرند.
وی در بخش دیگری از سخنانش به وقایع بعد از عاشورا اشاره کرد و افزود: حضرت زینب(س) پرچمدار نهضت حسینی است زیرا وقتی پرچم اسلام در روز عاشورا از دست امام حسین(ع) به زمین افتاد این بانوی گرانقدر اسلام پرچم را در دست گرفت و مانند پیامبر (ص) حرکت کرد.
آیتالله امامی کاشانی در خطبههای اول نماز جمعه این هفته تهران طی سخنانی با بیان اینکه افکار درست و غلط جزو ذات انسانها است و اصلاً دلیل بر مختار بودن انسانها است، گفت: بنابراین باید درست فکر کرد و درست تحلیل کرد. زندگی را باید درست فهمید.
وی با بیان اینکه دو قدرت هابیلی و قابیلی در وجود انسانها نهفته است، گفت: وقتی قدرت قابیلی بر انسان چیره میشود هنگامی انسان میتواند از این قدرت فرار میکند که دست به خدا دهد و از عقلش استفاده نماید آن وقت است که این عقل و استعداد آدمی به درد میخورد.
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