به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مرضیه وحید دستجردی در شصت و پنجمین اجلاس روسای دانشگاههای علوم پزشکی در محل دانشگاه علوم پزشکی تهران با بیان این مطلب افزود: نقشه راه دانشگاههای علوم پزشکی تهیه شده و بر اساس نقشه پژوهش های کشور نیز قطبهای آموزش و پژوهش شکل گرفته و بر این اساس مراکز تحقیقاتی نیز تبدیل به پژوهشکده و پژوهشگاه خواهند شد.

وی با اشاره به تدوین برنامه پنجم توسعه در مجلس شورای اسلامی گفت: خوشبختانه بخشهای مربوط به سلامت در برنامه توسعه پررنگ دیده شده است و با تایید شورای نگهبان و ابلاغ آن دانشگاهها می توانند در این زمینه برنامه ریزی کنند.

وزیر بهداشت به فعالیت دانشگاههای علوم پزشکی زاهدان و کرمان در انفجار چابهار و زلزله فهرج اشاره کرد و گفت: عملکرد این دو دانشگاه خوب بود و توانستند این موضوع را مدیریت کنند.

وی با اشاره به هدفمندی یارانه ها و تاثیرات آن بر دانشگاههای علوم پزشکی گفت: موضوع هدفمندی و تغییرات اقتصادی، بزرگترین کار اقتصادی است که پس از پیروزی انقلاب اسلانی صورت می گیرد و با اینکه دولتهای گذشته موظف بودند اما نتوانستند و دولت دهم آن را برعهده گرفت.

دستجردی افزود: ما مسئول حسن اجرای آن هستیم و باید با درک شرایط به هدف نهایی که همان اصلاح الگوی مصرف است، دست یابیم و دانشگاههای علوم پزشکی باید تدابیر جدی برای افزایش هزینه حامل های انرژی ایجاد کنند. در حال حاضر 80 هزار میلیارد تومان صرف یارانه انرژی در دانشگاهها می شود و این میزان را دولت با هدفمندی قصد دارد ساماندهی کند.

وی تاکید کرد: باید کمربندها را محکم ببندیم و به هر طریقی که شده برای اصلاح الگوی مصرف در حامل های انرژی برنامه ریزی داشته باشیم. بر اساس ماده 9 قانون هدفمندی 20 درصد کمک به دستگاههایی که در این زمینه ممکن است زیان ببینند صورت می گیرد اما این میزان کمتر از میزانی است که تاکنون یارانه ها به صورت غیرمستقیم داده می شد.

وزیر بهداشت اظهار داشت: ما قطعاً در سطح دانشگاههای علوم پزشکی با کسری مواجه می شویم اما باید برنامه ریزی دقیقی داشته باشیم. حداقل تا پایان سال هیچ کمکی به ما داده نمی شود و با همین بودجه باید کارها را پیش ببریم.

قطعاً در سطح دانشگاههای علوم پزشکی با کسری مواجه می شویم



وی با اشاره به میزان بودجه ای که در سال گذشته به وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی اختصاص یافت و نبود متمم برای سال جاری یادآور شد: سال گذشته 950 میلیارد تومان به اعتبارات دانشگاهها اضافه شد و پایه بودجه دانشگاهها اصلاح شد و در بودجه امسال هم همین میزان دیده شده است و در مقابل متمم و اصلاحیه نخواهیم داشتیم.

دستجردی افزود: با توجه به 38 هزار میلیارد افزایش بودجه در سال جاری بازهم باید اصلاح الگوی مصرف از سوی دانشگاهها جدی گرفته شود زیرا اعتبار اضافی داده نمی شود. با توجه به اینکه بودجه در روزهای جاری بسته می شود دانشگاهها باید برنامه های خود را ارائه دهند.

وی با اشاره به فعالیتهای حوزه آموزش و تحقیقات در وزارت بهداشت گفت: یک سوم تولیدات علمی کشور محصول دانشگاههای علوم پزشکی است و از نظر تعداد مقالات ISI نیز رتبه کشور 32 و رتبه بخش علوم پزشکی 21 است. ما توانسته ایم 1826 درصد رشد داشته باشیم و این رشد مدیون تولیدات علمی علوم پزشکی است.

نمایه شدن 50 مجله علوم پزشکی در اسکوپوس



وزیر بهداشت افزود: از 175 مجله علوم پزشکی 25 مجله در اسکوپوس نمایه شده بود که این تعداد به 50 مجله افزایش یافت و حمایت خوبی از مجلات صورت می گیرد.

وی درباره تولید داروهای مبتنی بر فناوری های نوین گفت: 20 داروی بیوتکنولوژی در مراحل پایانی قرار دارند که به زودی به تولید انبوه می رسند و در یک برنامه یک تا سه ساله نیز تجهیزات پزشکی مورد نیاز کشور با کمک دانشگاههای صنعتی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تولید می شود.

در طول سه سال آینده 30 قلم داروی نوترکیب به 12 داروی موجود اضافه می شود



دستجردی افزود: در طول سه سال آینده 30 قلم داروی نوترکیب به 12 داروی موجود اضافه می شود و از این مسیر 250 میلیارد تومان صرفه جویی ارزی خواهیم داشت. مراکز رشد موجود فعال می شوند و مراکز رشد جدید در دانشگاههای فاقد آن ایجاد می شوند.

وی درباره مسائل درمانی یادآور شد: هدف در این بخش ارتقای کیفی و کمی است و سیاست های کلی منشور حقوق بیمار و حاکمیت بالینی در ارائه خدمت و نظام اعتباربخشی درمان به زودی نهایی می شود. نگاه سلامت محور در سه استان در حال پیاده شدن است.

وزیر بهداشت از تهیه نقشه فرهنگی برای دانشگاههای علوم پزشکی و الزام آنها به اجرای آن خبر داد و گفت: دانشگاهها بر اساس این نقشه حرکت می کنند.

دانشگاهها از کسری بودجه می نالیدند اما 400 میلیارد تومان پول در حساب دانشگاهها بود که خرج نشده بود!



وی با اشاره به اهمیت اداره امور اقتصاد سلامت در دانشگاههای علوم پزشکی گفت: اقتصاد دانشگاهها باید از طرقی که هیچ فشاری به مردم تحمیل نکند، حل شود. بر اساس قانون میزان درصد پرداخت هزینه سلامت از جیب مردم باید به 30 درصد کاهش یابد و با توجه به اینکه 10 درصد یارانه ها در ارتقای سلامت هزینه می شود این موضوع می تواند گام بزرگی برای سلامت باشد.

دستجردی بر لزوم هزینه کرد درست اعتبارات در دانشگاههای علوم پزشکی تاکید کرد و گفت: تحقیقی انجام شد و مشخص شد همان زمان که دانشگاهها از کسری بودجه می نالیدند 400 میلیارد تومان پول در حساب دانشگاهها بود که خرج نشده بود. نظارت جدی بر اعتبارات و پیشگیری از نشتی ها از وظایف روسای دانشگاهها است.

وی گفت: دانشگاهها می توانند با ساماندهی بخش نسخه ها و بیمه ها 500 میلیارد تومان افزایش درآمد داشته باشند و اگر روسای دانشگاهها وارد عمل شوند و با بازسازی و نوسازی اشغال تختها را افزایش دهند و ارائه خدمات را کیفی کنند، این درآمدها محقق می شود.

لزوم توجه روسای دانشگاهها به نحوه تعامل با نمایندگان مجلس شورای اسلامی



وزیر بهداشت همچنین با اشاره به تعامل روسای دانشگاهها با نمایندگان مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: روسای دانشگاهها دقت کنند که مشکلات خود را خودشان منتقل کنند. اینکه برخی نمایندگان همراه رئیس شبکه بهداشت و درمان و رئیس بیمارستان بیایند مسائل را مطرح کنند اگر همراهی باشد بد نیست اما اینکه موجب افزایش فشارها به مجموعه وزارت بهداشت شود کار پسندیده ای نیست.