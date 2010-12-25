14 هزار نوازد در بوشهر متولد شد

کیامرث صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر با بیان اینکه تولد این تعداد نسبت به سال گذشته 17 صدم درصد افزایش داشته است، اظهار داشت: بیشرین نام اتخاب شده برای پسران ابوالفضل و بیشترین نام انتخاب شده برای دختران نیز فاطمه بوده است.

وی با بیان اینکه سه هزار و 157 واقعه فوت تا پایان آذرماه در استان بوشهر به ثبت رسیده، گفت: این میزان ثبت واقعه فوت نسبت به مدت مشابه سال قبل 10.6 درصد افزایش داشته است.

صالحی نیا با اشاره به اینکه سوم دی روز ملی ثبت احوال نامگذاری شده است، گفت: به والدینی که در این روز نام فرزندشان را فاطمه، زینب، حسین و ابوالفضل بگذارند و تا 15 روز آن را ثبت کنند، هدایایی اهدا خواهد شد.