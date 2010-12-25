توریسم درمانى و گردشگرى سلامت در قشم توسعه می یابد

به گزارش خبرنگار مهر در قشم، سید رضا موسوى جمعه شب در نشست با مدیر عامل واعضاى هئیت مدیره انجمن حمایت از بیماران دیابتى کل کشور که در سالن جلسات منطقه آزاد قشم برگزار شد، با بیان این مطلب گفت: با انجمن حمایت از بیماران دیابتى کل کشور به توافق رسیدیم که جزیره قشم به عنوان قطب گردشگرى و مقصد سفر این انجمن معرفى شود.

وى ادامه داد: اجرا وبرنامه ریزى طرح هاى ویژه گردشگرى سلامت وتوریسم درمانى در منطقه آزاد قشم درحال اجراست وانجمن حمایت از بیماران دیابتى کل کشور دراین زمینه اعلام آمادگى کردند.

مدیر عامل سازمان منطقه آزاد قشم تصریح کرد: این سازمان از سرمایه گذاران حوزه گردشگرى وتوریسم جهت سرمایه گذارى در زمینه هاى توریسم درمانى، توریسم ورزشى و گردشگرى سلامت دعوت به عمل آورده و در آینده اى نزدیک شاهد تحولات خوبى درزمینه رشد صنعت توریسم درمانى درقشم خواهیم بود.

موسوى اظهار داشت: قشم به عنوان جزیره عجایب هفتگانه خلیج فارس سالانه میزبان گردشگران وتوریستهاى داخلى و خارجى بسیارى است.

وى افزود: تورهاى ویژه پزشکان و متخصصان و بیماران دیابتى از طریق انجمن حمایت از بیماران دیابتى کل کشور به جزیره قشم اجرایى مى شود.

مدیر عامل سازمان منطقه آزاد قشم ادامه داد: همچنین درزمینه بیماریابى و مشاوره و پیشگیرى دیابت درسطح جزیره قشم اقدام و نسبت به ارایه و توزیع دستگاههاى تست قند خون به صورت رایگان اقدام مى شود.

تعیین قشم به عنوان قطب گردشگرى انجمن حمایت از بیماران دیابتى کل کشور

مدیر عامل انجمن حمایت از بیماران دیابتى کل کشور از تعیین جزیره قشم به عنوان قطب گردشگرى ومقصد سفر این انجمن خبر داد.

شکور امیدى هم در این نشست گفت: انجمن حمایت از بیماران دیابت کل کشور جزیره قشم را به عنوان قطب گردشگرى و مقصد سفر معرفى و برنامه هاى تورهاى گردشگرى ویژه بیماران دیابتى کل کشور و خانواده هایشان رابه جزیره قشم اجرا مى کند.

وى ادامه داد: این انجمن، ظرف مدت حداکثر سه ماه در زمینه پیش بینى و طراحى شهرک سلامت در منطقه آزاد قشم طرح هاى خود را به سازمان منطقه آزاد قشم ارایه مى کند.

وى با اشاره به همکاریهاى مثبت سازمان منطقه آزاد قشم اظهار داشت: تقویت بیمارستان خلیج فارس سازمان منطقه آزاد و دانشگاه آزاد اسلامى واحد قشم درجهت اجراى طرح هاى توریسم درمانى و کلینیک بیماران دیابتى و آلرژى دردستور کار انجمن قرار گرفته است.

مدیرعامل انجمن حمایت از بیماران دیابتى کل کشور تصریح کرد: واردات بخش اعظمى از مایحتاج انجمن درزمینه دارو و مکملها توسط انجمن و از طریق منطقه آزاد قشم صورت خواهد گرفت.

دکتر امیدى گفت: انجمن متعهد شده درزمینه بیماریابى ومشاوره و پیشگیرى دیابت درسطح جزیره قشم اقدام ونسبت به ارایه وتوزیع دستگاههاى تست قند خون به صورت رایگان اقدام کند.

وى همچنین از برگزارى همایشهاى علمى و سمینارهاى تخصصى در سطح پزشکان و شهروندان و بیماران دیابتى توسط انجمن در جزیره قشم خبر داد.

مدیر عامل انجمن حمایت از بیماران دیابتى کل کشور وهئیت همراه ازامکانات و پتانسیلهاى منطقه آزاد و دانشگاه آزاد اسلامى واحد قشم بازدید کردند.