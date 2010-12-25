تغییرات دولت تاثیری بر اجرای هدفمند کردن یارانه ها ندارد

فاطمه آلیا در گفنگو با خبرنگار پارلمانی مهر با اشاره به برکناری دوتن از مسئولان دولت در هفته های اخیر گفت: رویکرد احمدی نژاد در ارتباط با تغییرات برای ایجاد تحول است و این رویکرد بسیار مناسبت است چرا که وی می خواهد سیاست های درست را پیش ببرد و برای پیشبرد سیاست های درست باید فرد مناسب مورد نظر خود را به کار بگیرد.

وی در بیان اینکه آیا شیوه برکناری متکی نیز درست بوده گفت: در موضوع تغییر وزیر امور خارجه نیز از ابتدای دولت دهم این بحث مطرح بود چرا که رئیس جمهور تصمیم داشت برای دولت دهم وزیر تازه نفس تری رابیاورد و این تحولات برای پیشبرد تصمیمات و اهداف دولت است.

آلیا در بیان اینکه آیا این تغییرات بر هدفمندی یارانه ها تاثیری می گذارد گفت: این تغییرات در دولت هیچ تاثیری در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها نمی گذارد.

نماینده تهران با بیان اینکه تغییر وزیر خارجه می تواند به تقویت روابط بین المللی کشورمان منجر شود، گفت: بازتاب داخلی این خبر نیز تنها در حد تغییر یک وزیر است.

وی همچنین در پاسخ به این سئوال که آیا تغییر در دولت ادامه خواهد داشت گفت: بعضی از افراد پیش بینی می کنند که تغییرات ادامه داشته باشد اما نشانه ای مبنی بر ادامه داشتن تغییرات مشاهده نمی شود.



