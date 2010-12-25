حسن صدقی گمچه در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: در صورتی که بودجه عمرانی دانشگاه ارومیه با توجه به پروژه های کلانی که در سفر دوم هیئت دولت به استان آذربایجان غربی تصویب شده مورد محاسبه قرار نگیرد، این پروژه ها که عملیات آنها آغاز شده است ناتمام می مانند که این سالهای سال برای دولت ضرر ایجاد می کند.

رئیس دانشگاه ارومیه از در جریان بودن عملیات عمرانی 85 هزار مترمربع در این دانشگاه با توجه به مصوبات دور دوم سفر استانی هیئت دولت خبر داد و گفت: انتظار می رود دولت در هماهنگی با مجلس بودجه سال 90 را متناسب با پروژه های کلانی که در سفرهای استانی تصویب می شود پیشنهاد کند یا اینکه حداقل دانشگاهها را موردی نگاه می کردند.

صدقی گمچه در تشریح عواقب افزایش ناچیز بودجه عمرانی دانشگاهها گفت: این نوع افزایش ها تبدیل به تعدیل پروژه می شود یعنی وقتی اتمام پروژه ای یکسال دیر می شود باید تعدیل آن را بپردازیم لذا هر قدر بودجه افزایش پیدا کند صرف تعدیل پروژه می شود و پروژه پیش نمی رود و یک جا می ایستد.

وی بودجه عمرانی دانشگاه ارومیه در سال 89 را 9 میلیارد تومان اعلام کرد و به مهر گفت: 85 هزار متر مربع پروژه عمرانی که سفر دوم هیئت دولت برای دانشگاه ارومیه تصویب شده نیازمند 65 میلیارد تومان اعتبار است. هر روز نیز نهادهای کنترلی و نظارتی از دانشگاه سوال می کنند پروژه ها چند درصد پیش رفته است و می گویند چرا جلو نرفتید.

رئیس دانشگاه ارومیه افزود: اگر دولت بخواهد 65 میلیارد تومان را طی سه سال به دانشگاه ارومیه تزریق کند لذا بودجه عمرانی سال 90 دانشگاه ارومیه باید حداقل 20 میلیارد تومان باشد.

صدقی گمچه از ساختمان های دانشکده های فنی خوی، ادبیات، اقتصاد، هنر، منابع طبیعی و ادبیات مهاباد، خوابگاه 7 هزار نفری دختران، 2 باب خوابگاه پسران، رستوران مرکزی و طرح توسعه دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه به عنوان پروژه هایی نام برد که در دانشگاه ارومیه در جریان هستند.