ایرانی : دشمن صهیونیستی به دنبال ایجاد جنگ شیعه و سنی در لبنان است

محمد ایرانی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تاریخچه گردش مواضع دادگاه رفیق حریری گفت: پس ازترور رفیق حریری در فوریه 2005 بنا به درخواست دولت وقت لبنان که تحت فشار گروه 14 مارس ومخالفان حضورسوریه دراین کشور بود ابتدا کمیته بین المللی رسیدگی به ترور رفیق حریری درآوریل 2005 تشکیل گردید ومتعاقب آن باپیچیده تر شدن اوضاع داخلی درلبنان این کمیته درمارس 2009 به دادگاه بین المللی رسیدگی به ترور حریری که مقر آن درلاهه هلند است تغییر یافت.

وی افزود: درمجموع، نهاد بین المللی رسیدگی به ترور مذکور اعم از کمیته یا دادگاه طی قریب به 6سال گذشته که سه بار ریاست آن تاکنون تغییر کرده است آرایی راصادر کرده وافرادی را به دست داشتن درترور حریری متهم کرده که بعضاًً پس ازگذشت مدتی همین نهاد بین المللی آنها راتبرئه کرده است.

ایرانی ادامه داد: شاخص ترین این اقدام بحث برانگیز، اتهام به 4 افسر بلندپایه لبنانی وبازداشت و زندانی آنان درسال 2006 بود که پس از 4سال حکم تبرئه آنان راصادر نمود. این دادگاه در برهه ای جماعت سلفی های لبنان نزدیک به جریان القاعده رانیز متهم نموده بود.درحال حاضر اخبار موجود حاکی از آن است که روند صدور رأی دادگاه مذکور به سمت اتهام به برخی عناصر حزب الله لبنان جریان دارد.

سفیر سابق ایران در اردن در پاسخ به این سوال که دادگاه رفیق حریری چرا به تعبیر مقام معظم رهبری فاقد مشروعیت بوده و رای آن مردود است گفت: بدلیل همین مواردی که در بالا به آن اشاره شد. درواقع مواضع متغیر ومتزلزل دادگاه ازیکسو وعدم توجه دادگاه به درخواست بخش عمده ای ازجریانات سیاسی درلبنان که معتقدند برخی شاهدان دروغین درگذشته بااتهام به 4 افسر مورد اشاره مسیر تحقیقات را به گمراهی کشانده وپس از تبرئه این 4 تن علی الاصول دادگاه باید این شاهدین دروغین را بازجویی کند تامسائل پشت پرده اتهام به سوریه وحامیان آن درلبنان روشن شود درحال حاضر هم دولت لبنان وهم دادگاه مذکورازاین خواسته این بخش ازجامعه لبنان سر باز می زند.

وی تصریح کرد: نکته دیگر اینکه دادگاه حاضر نشده به اتهام موجود درمورد درست داشتن رژیم صهیونیستی به ترورحریری که بخشی ازمستندات آن توسط دبیرکل حزب الله لبنان علنی شد رسیدگی کند. ازآن گذشته فشارهای بین المللی به دادگاه باتوجه به اظهارات علنی وپیگیری های مداوم مقامات امریکایی وحمایت های مالی آنان ازاین دادگاه که رسانه ای هم شده است بهترین گواه سیاسی شدن دادگاه وعدم مشروعیت آن محسوب می گردد.

ایرانی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه تلاش برخی از دول منطقه برای مشروعیت دادن به دادگاه رفیق حریری از چه رو بوده و هدف آنها از این رویکرد چیست گفت : به دلیل اینکه دادگاه قرار است برخی ازاعضای حزب الله را متهم به ترور حریری اعلام کند طرفهای منطقه ای وبین المللی که با جریان مقاومت درلبنان مخالف هستند فرصت فراهم شده راغنیمت شمرده وبرادامه سیر باصطلاح قانونی دادگاه بین المللی رسیدگی به ترور حریری اصرار می ورزند.

وی با اعلام اینکه هدف آنها فشار برمقاومت وحزب الله است ادامه داد:درداخل لبنان گروه موسوم به 14 مارس ودرخارج لبنان رژیم صهیونیستی این هدف را دنبال می کنند. درواقع همه جریاناتی که از رشد مقاومت درلبنان آسیب دیده اند ودرگذشته از طرق مختلف حتی باتحمیل جنگ های متعدد ازجمله جنگ 33 روزه سال 2006 قادر به شکست مقاومت نشده اند این بار باتغییر تاکتیک خود درپی تضعیف حزب الله از طریق سیاسی هستند.



سفیر سابق ایران در کشور اردن درباره وضعیت مقاومت در لبنان و اینکه تحت فشار قرار گرفته و منزوی می شود یا اینکه ماهیت خویش را برای مقابله با رژیم صهیونیستی حفظ می کند گفت: مقاومت در لبنان امروز به عنوان یک اندیشه، یک فکر ویک راه حل درفرهنگ ودرباورهای بخش عمده ای ازمردم لبنان بویژه اهالی جنوب این کشور که دائماًً درمعرض تهدید وتجاوز رژیم صهیونیستی هستند وارد شده است. مقاومت امروز مورد پذیرش مردم لبنان است واز همین زاویه است که دشمن احساس خطر جدی کرده وبا طرح اتهام ترور حریری به نیروهای مقاومت، درپی ایجاد فتنه داخلی و درگیری طائفه ای وجنگ شیعه وسنی درلبنان است.

وی تصریح کرد: دشمن سعی دارد القاء کند که جریان حزب الله شیعی دست به ترور حریری سنی زده است اما خوشبختانه با درایت رهبری حزب الله وآگاهی بخش عمده ای ازجامعه لبنان بویژه جریانات سنی مذهب طرفدار مقاومت، نتوانسته اند این اقدام را عملی کنند. من معتقدم با پشتوانه بسیار مستحکمی که مقاومت درلبنان از آن برخوردار است رأی دادگاه کاری از پیش نخواهد برد ودراین نبرد همه جانبه سیاسی و بین المللی نیز حزب الله سرافراز وپیروز ازمیدان خارج خواهد شد.

ایرانی در پاسخ به این سوال که حزب الله به عنوان نماد مقاومت در لبنان باید در قبال رای این دادگاه چه واکنشی داشته باشد تا موقعیت مقاومت تضمین شده و جریان سازی تبلیغاتی بر علیه آن به حداقل برسد گفت: حزب الله از ابزار های متعددی در مواجهه با دادگاه مذکور وبا حامیان آن در صحنه داخلی لبنان برخورداراست. درست است که حزب الله تنها گروه مسلح لبنان است که البته سلاح آن در خدمت مقاومت ودر مقابله با دشمن خارجی یعنی رژیم صهیونیستی است اما بلحاظ سیاسی واجتماعی نیز جایگاه بسیار گسترده ای دربین اقشار مختلف مردم لبنان دارد.

وی تاکید کرد: امروز علاوه بر کل جامعه شیعه لبنان، بخش اعظمی از مسیحیان مارونی وغیر مارونی، کل جامعه دروزیان، بخش قابل توجهی ازجامعه اهل سنت درکنار حزب الله قرار دارند. بیش از نیمی از دولت لبنان را حامیان مقاومت تشکیل داده اند. باخروج این افراد ازدولت کابینه سعد حریری فرو می پاشد.

ایرانی افزود: اکثریت پارلمان لبنان با پیوستن جنبلاط و نمایندگانش دراختیار طیف مقاومت است. ارتش و ریاست جمهوری متمایل به جریان مقاومت هستند.بنابراین دربحث توانایی حزب برای مقابله با بحران داخلی و فشارخارجی مشکلی وجود ندارد تنها نگرانی حزب الله ، فتنه انگیزی داخلی توسط جریانات خارجی است لذا یکی از محورهایی که حزب الله برآن تلاش دارد حفظ انسجام داخلی، اطلاع رسانی و آگاهی دادن به افکار عمومی است تا مردم بدانند ضربه به مقاومت ووحدت ملی هدفی است که رأی داد گاه درپی تحقق آن است.

سفیر ایران در پایان این گفتگو تاکید کرد: البته به ضعف کشاندن دلایل اتهام دادگاه به حزب الله با برجسته نمودن پرونده شاهدان دروغین وافشای شبکه های جاسوسی و نفوذ اسرائیل در سیستم مخابراتی دولت می تواند در کاهش جریان سازی تبلیغاتی علیه حزب الله مؤثر باشد.