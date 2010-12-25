جدیدترین فناوریها برای دورکاری/ جلسات را از دورترین نقاط برگزار کنید

به گزارش خبرگزاری مهر، فناوری اطلاعات در هزاره سوم نقش بسیار تاثیرگذاری بر روی شیوه کار و تجارت افراد برجای گذاشته است. به گونه ای که امروزه بسیاری از کارمندان و مدیران موسسات و سازمانهای خصوصی و دولتی به وفور از اصطلاحاتی چون "حضور از راه دور" (Telepresence)، "همکاری از راه دور" (Telecollaboration) و "دورکاری" (Telework) استفاده می کنند.

هر سه این اصطلاحات انجام مشاغل حرفه ای از محیطی خارج از اداره را امکانپذیر می کنند، اما برای تحقق عملی این امکانات نیاز به زیرساختهای سخت افزاری و نرم افزاری گسترده ای در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات است.

در این راستا در چند سال اخیر و با توسعه فرهنگ استفاده از ICT در پیشبرد اهداف شغلی، نه تنها توسعه دهندگان اینترنت در جهت ارتقای پهنای باند و افزایش سرعت اینترنت گام برداشته اند بلکه تولیدکنندگان نرم افزار نیز شروع به عرضه نرم افزارها و راه حلهایی کرده اند که می توانند ارتباطات از راه دور برای انجام مشاغل اداری را امکانپذیر کنند.

حضور از راه دور (Telepresence)

حضور از راه دور اصطلاحی است که در عرصه علمی انجام عملکردهای گسترده ای را از راه دور و از طریق یک تداخل رایانه ای، شبکه ماهواره ای و سیستمهای از راه دور امکانپذیر می کند و به کاربر اجازه می دهد که از راه دور در محل دیگری حضور داشته باشد.

در این راستا، شرکت Anybots در "سیلیکون ولی" روباتی به نام "کیو- بی" را توسعه داده است که به مدیران اجازه می دهد حتی زمانی که صدها کیلومتر از محل کار خود دور هستند به طور فیزیکی در اداره حضور داشته باشند و به راحتی از طریق صفحه کلید رایانه خود امورات کاری خود را کنترل کنند.

"کیو- بی" می تواند از طریق یک تداخل اینترنتی کنترل شود. این روبات از طریق چشمان خود که در حقیقت وب کم هستند می تواند از اداره، کارمندان و اعضای جلسات فیلمبرداری کند و این تصاویر را به صورت زنده و همزمان به رایانه ای که از طریق "وای- فای" به اینترنت متصل می شود ارسال و از طریق آن کنترلهای از راه دور ارباب خود را دریافت کند.

این روبات مجهز به سیستمی از حسگرهای لیزری است که از برخورد آن با افراد و اجسام جلوگیری می کنند. "کیو- بی" دارای سه میکروفن و یک بلندگو است که به کمک آنها می تواند صدای کسی که آن را از طریق اینترنت کنترل می کند در محیط پخش کرده و صدای افراد حاضر را برای وی ارسال کند.

طول این روبات حداکثر به 175 سانتیمتر می رسد و وزن آن حدود 16 کیلوگرم است. موتور این روبات از طریق دو باتری قابل شارژ که 10 ساعت عمل می کنند تغذیه می شود.

روبات کیو. بی



همکاری از راه دور (Telecollaboration)

به گزارش مهر، همکاری از راه دور شیوه ای است که به کارمندان و مدیران اجازه می دهد که از فواصل دور در جلسات کاری شرکت کنند و در جهت توسعه کارها به صورت حضور از راه دور با یکدیگر تشریک مساعی کنند.

به منظور بهبود کیفیت همکاری از راه دور، شرکت"میتل"، ارائه دهنده پیشگام در عرصه نرم افزارهای ویژه ارتباطات ویژه، نسخه جدیدی از نرم افزارهای خود را به نام Mitel Telecollaboration عرضه کرد.

این نرم افزار که ویژه "همکاری از راه دور" و یا نوعی "دورکاری" است به کارمندان و مشتریان شرکتها اجازه می دهد که از فاصله صدها و هزاران کیلومتری با یکدیگر ارتباط بگیرند و به صورت "حضور از راه دور" مدارک و یا هر نوع اطلاعات مربوط به کار را با یکدیگر به اشتراک بگذارند.

کاربرانی که از این نرم افزار "همکاری از راه دور" بهره می گیرند می توانند با کیفیت بسیار بالای صدا و تصویر را دریافت کنند.

این نرم افزار یک گام مهم رو به جلو در دنیای اجلاسهای کاری است. شرکتهای بسیاری که از این نرم افزار استفاده می کنند معتقدند که این راه حل می تواند تاحد چشمگیری تاخیر در فرایند تصمیم گیریهای حرفه ای را کاهش دهد و حل مسائل در شرکتها را بهبود بخشد.

همچنین این نرم افزار در سفرهای کاری یک راه حل مناسب برای متصل بودن به کارمندان در سفر است. Mitel Telecollaboration به شرکتها کمک می کند که بهره وری از کارمندانی را که اغلب از نظر جغرافیایی دور از شرکت هستند افزایش دهد.

Mitel Telecollaboration با کمک یک مانیتور با وضوح تصویر بالا (1080 در 1920 پیکسل) و بسته های صدا بر روی اینترنت (Voip) می تواند شرایط مطلوبی را برای ملاقاتهای از راه دور ارائه کند به طوریکه شرکت کنندگان در این ویدیوکنفرانسها می توانند یکدیگر را در ابعاد واقعی مشاهده کنند و همزمان پرونده ها و مدارک خود را به اشتراک بگذارند و اصلاح کنند.

علاوه بر عملکردهای همکاری و اشتراک گذاری مدارک، یکی از مهمترین نقاط قوت راه حل Mitel Telecollaboration این است که این نرم افزار نیاز به پهنای باند بسیار بالایی ندارد به طوریکه با در اختیار داشتن یک اینترنت با پهنای باند 2 مگابیت می توان تصاویر با وضوح تصویر بالا را بر روی این نرم افزار دریافت کرد. (هرچند در ایران بالاترین سرعت اینترنت تنها 512 کیلوبیت بر ثانیه است). به این ترتیب شرکتها می توانند هزینه های زیرساختی خود را با استفاده از این راه حل کاهش دهند.

شیوه عملکرد همکاری از راه دور

به گزارش مهر، یک شرکت دیگر به نام Magor Communications نیز در ماههای اخیر نسل سوم خط محصولات خود را با نام TeleCollaboration HD WorkPlace (همکاری از راه دور در محیط کاری با وضوح تصویر بالا) ارائه کرد. این راه حل "همکاری از راه دور" یک تشریک مساعی بصری به صورت حضور از راه دور است که با استفاده از یک "مولتی نمایشگر"، "سیستم حضور از راه دور اشتراک گذاری تصاویر با وضوح بالا" و یک "سکوی همکاری داده ها" از طریق اتصال به اینترنت می تواند یک شبکه تصویری خصوصی بسیار ایمن را برای شرکتها ایجاد کند. این سیستم همکاری از راه دور تنها از طریق یک مرورگر و بر روی اینترنت عمل می کند.

دورکاری (Telework)

به گزارش مهر، "دورکاری" روشی برای کار کردن به روشی مستقل از محیط جغرافیایی اداره یا شرکت است. با استفاده از ابزارها و تجهیزات انفورماتیکی، مخابراتی و متدهای انعطاف پذیرسازی که از سوی سازمان مربوطه ارائه می شود می توان در این شیوه کار کردن تسهیل ایجاد کرد.

"دورکاری"، مفهومی است که به شدت با تکامل فناوریهای انفورماتیکی و توسعه شبکه های اینترنت و اینترانت گره خورده است.

دورکاری، تکنیکی برای کارکردن در محیطی خارج از اداره است. این شیوه به شاغل اجازه می دهد که کار را در محیطهای مختلف در حرکت و یا در خانه به صورت آزادانه انجام دهد و در نتیجه به افراد اجازه می دهد که در کجا و چگونه کار کنند.

دورکاری انواع مختلفی دارد که شامل دورکاری از خانه، دورکاری از مرکز ماهواره ای، دورکاری از مرکز راه دور و دورکاری موبایل می شوند.

ابزارهایی به طور عادی برای دورکاری استفاده می شوند شامل پست الکترونیک (ایمیل)، چت، اتصال مستقیم به شبکه های شرکتی، VOIP (تلفن از راه اینترنت از طریق سرویس اسکایپ) و سرویسهای ویدیوکنفرانس می شوند.

پدیده دورکاری مواردی از قبیل ساختار فناوری، فرهنگ کار، شرایط بازار، گسترش ICT (فناوری ارتباطات و اطلاعات)، فرهنگ نوآوری، سیاستهای دولتی و الگوهای آموزشی را تحت تاثیر قرار می دهد.

از دیدگاه تقسیم بندی می توان گفت که "دورکاری" زیرمجموعه "حضور از راه دور" و "همکاری از راه دور" زیرمجموعه "دورکاری" است.



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