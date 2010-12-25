طرح پرداخت متمرکز مستمری مددجویان در گیلان اجرا می شود

حسین علیمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با اجرای طرح پرداخت متمرکز مستمری سالانه بطور متوسط 400 میلیون ریال در هزینه ها صرفه جویی می شود.

وی با بیان اینکه در شیوه پرداخت غیر متمرکز، مستمری مددجویان پس از 16 مرحله و در مدت زمان 45 روزه پرداخت می شد، افزود: در شیوه جدید تعداد مراحل و مدت زمان پرداخت به یک چهارم کاهش یافته و مستمری مددجویان همزمان و بطور متمرکز به شماره حساب بانکی آنان واریز می شود.

مدیرکل کمیته امداد گیلان با اشاره به اینکه طرح آزمایشی پرداخت متمرکز مستمری برای نخستین بار در کشور از نیمه دوم سال گذشته در مناطق سه گانه کمیته امداد شهرستان رشت اجرا شد، اظهارداشت: پس از نتایج موفقیت آمیز، این طرح در استان اجرا و تا کنون مستمری مددجویان در سه دوره بطور متمرکز پرداخت شده است.

وی صرفه جویی سالانه 400 میلیون ریال، مدیریت زمان، استفاده بهینه از نیروی انسانی و یکسان سازی حسابهای بانکی مددجویان را از مهمترین مزایای اجرای این طرح عنوان کرد و گفت: در حال حاضر تمامی مددجویان بانکهای طرف قرارداد کمیته امداد دارای شماره حساب و کارت عابربانک هستند.

علیمحمدی خاطر نشان کرد: عملیات انتقال حساب هفت هزار و 442 مددجو که شماره حساب آنان متعلق به بانکهای غیرطرف قرار داد کمیته امداد بوده است به اتمام رسیده و کارت عابر بانک آنان در حال توزیع است.

وی با اشاره به اینکه با اجرای این طرح123 هزار و 500 خانوار مستمری خود را به صورت الکترونیکی دریافت می کنند، ترویج فرهنگ خرید و پرداخت الکترونیکی در بین خانوادهها را از دیگر مزایای این طرح عنوان کرد.

معرفی 7745 نفر به بیمه ایرانیان

وی در ادامه به بیمه ایرانیان اشاره کرد و گفت: در هفت ماه گذشته هفت هزار و 745 نفر از اقشار نیازمند و دهکهای پایین با معرفی مراکز بهداشتی، تحت پوشش بیمه ایرانیان قرار گرفتند.

مدیرکل کمیته امداد گیلان افزود: در این مدت دو هزار و 328 نفر هم به این مرکز مراجعه کردند که از این تعداد 465 خانوار پس از تحقیق، شناسایی مشکلات و تشکیل 385 کمسیون پزشکی و پذیرش نهایی تحت پوشش خدمات دائمی کمیته امداد قرار گرفتند.

وی همچنین از پرداخت 820 میلیون و 795 هزار ریال کمک موردی به هزار و 838 نفر خبر داد و اظهارداشت: علاوه بر کمک های موردی یک میلیارد و 600 میلیون ریال وام به 263 نفر پرداخت می شود.

155 نوعروس تحت حمایت کمیته امداد گیلان روانه خانه بخت شدند

علیمحمدی در ادامه با اعلام اینکه 155 نوعروس با همت کمیته امداد در گیلان روانه خانه بخت شدند، افزود: امسال پنج میلیارد ریال کمک هزینه تامین جهیزیه به هزار و 80 نفر از نوعروسان تحت حمایت کمیته امداد پرداخت شده است.

وی با بیان اینکه ارائه آموزشهای لازم به جوانان و آگاه سازی آنان از آسیبهای ازدواج نابهنگام، تجملاتی و عدم معیارهای شناخت همسر در اولویت برنامه های فرهنگی کمیته امداد است، یادآورشد: سالانه سه هزار نفر از جوانان تحت حمایت کمیته امداد که در آستانه ازدواج هستند زیرنظر مشاوران با مهارتهای زندگی آشنا می شوند.