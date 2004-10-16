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۲۵ مهر ۱۳۸۳، ۱۵:۵۳

هاآرتص:

شارون با همه پرسي مخالف است

آريل شارون نخست وزير رژيم صهيونيستي از سوي جناح خود در ليكود تحت فشار است تا براي خروج از غزه اقدام به برگزاري رفراندومي سراسري نمايد.

به گزارش خبرگزاري "مهر"  به نقل از روزنامه اسرائيلي ها آرتص شارون كه ديروز در كنست (پارلمان اسرائيل) و در كميته دفاعي سخنراني مي كرد اعلام كرد كه شديداً با ايده به همه پرسي گذاشتن خروج از غزه مخالف است .

شارون اعلام كرد:"من تاكنون از هيچكدام از مخالفين طرح خروج  نشنيدم كه بگويند اگر رفراندوم برگزار شود و اكثريت با خروج از غزه موافق باشند آن را مي پذيرم  وآنان تاكنون هيچكدام چنين رضايتي را اعلام نكرده اند."

وي مي گويد:حداقل يكسال زمان لازم است تا رفراندوم برگزار شود و اين بدين معني است كه طرح تخليه تا سال 2006 يعني سال برگزاري انتخابات  زمان خواهد برد .

طرح تخليه غزه موسوم به طرح شارون طرحي است كه از سوي وزراي كابينه وي ارائه شد و بر اساس آن رژيم اسرائيل بايد اقدام به برچيدن تمام شهرك هاي خود از غزه نمايد كه اين مسئله با مخالفت گروههاي افراطي و شهرك نشينان صهيونيست اين منطقه مواجه شده است.

 

 

کد مطلب 121668

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