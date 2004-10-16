شارون با همه پرسي مخالف است

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روزنامه اسرائيلي ها آرتص شارون كه ديروز در كنست (پارلمان اسرائيل) و در كميته دفاعي سخنراني مي كرد اعلام كرد كه شديداً با ايده به همه پرسي گذاشتن خروج از غزه مخالف است .

شارون اعلام كرد:"من تاكنون از هيچكدام از مخالفين طرح خروج نشنيدم كه بگويند اگر رفراندوم برگزار شود و اكثريت با خروج از غزه موافق باشند آن را مي پذيرم وآنان تاكنون هيچكدام چنين رضايتي را اعلام نكرده اند."

وي مي گويد:حداقل يكسال زمان لازم است تا رفراندوم برگزار شود و اين بدين معني است كه طرح تخليه تا سال 2006 يعني سال برگزاري انتخابات زمان خواهد برد .

طرح تخليه غزه موسوم به طرح شارون طرحي است كه از سوي وزراي كابينه وي ارائه شد و بر اساس آن رژيم اسرائيل بايد اقدام به برچيدن تمام شهرك هاي خود از غزه نمايد كه اين مسئله با مخالفت گروههاي افراطي و شهرك نشينان صهيونيست اين منطقه مواجه شده است.