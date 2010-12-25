تصویر کوچکترین کارت تبریک جهان/ 8 هزار کارت تبریک روی یک تمبر!

به گزارش خبرگزاری مهر، متخصصان فناوری نانو این کارت پستال را به اندازه ای کوچک ساخته اند که می توانید هشت هزار و 276 عدد از آن را بر روی یک تمبر پستی معمولی جا دهید! این کارت تبریک عید ابعادی برابر 200 در 290 میکرومتر دارد و در آن درخت کریسمسی نمایش داده شده که حبابهای شیشه ای کوچکی به آن آویخته شده است.

محققان دانشگاه گلاسکو امیدوارند به تدریج بتوانند از این تکنیک در ساخت تلویزیونها و دوربیهای کوچک و نانویی استفاده کنند. هدف از ساخت این کارت تبریک کوچک به نمایش گذاشتن قدرت متخصصان نانوتکنولوژی در این دانشگاه عنوان شده است.

مقایسه کارت تبریک با تار موی انسان

به گفته "دیوید کامینگ" از دانشگاه گلاسکو توانایی این دانشگاه در زمینه فناوری نانو در میان برترینهای جهان قرار دارد اما گاه پیش می آید که توضیح دادن توانایی های یک فناوری برای عموم دشوار و پیچیده می شود، از این رو تصمیم گرفته شد با خلق این کارت تبریک کوچک میزان دقت بالای این فناوری به نمایش گذاشته شود.

خلق این کارت پستال کوچک 30 دقیقه زمان صرف کرده و به گفته متخصصان طراحی آن نسبت به ساخت، زمان بیشتری صرف کرده است. کامینگ برای توضیح بیشتر ابعاد 200 در 290 میکرومتری این کارت کوچک شرح می دهد که یک میکرومتر یک میلیونیوم متر بوده و وسعت یک تار موی انسان در حدود 100 میکرومتر است. به بیانی دیگر می توان در حدود نیم میلیون از این کارتهای تبریک را بر روی یک کارت تبریک عید معمولی در ابعاد A5 گنجاند اما امضا کردن تمامی آنها می تواند برای فرد کمی مشکل آفرین باشد.

مقایسه کارت تبریک با سر سوزن

رنگ آمیزی این کارت طی فرایندی مشهور به "تشدید پلاسمون" و بر روی صفحه ای آلومینیومی که در مرکز نانوی دانشگاه جیمز وات تولید شده انجام گرفته است. به گفته محققان با وجود اینکه این ابداع نمایشی بسیار ساده از توانایی های فناوری نانو به شمار می رود، تکنولوژی به کار گرفته شده در خلق آن کاربردهای جدی و واقعی خواهد داشت.

بر اساس گزارش بی بی سی، صنعت الکترونیک با استفاده از حسگرهای بیوتکنولوژی، فیلترهای نوری و ابزارهای کنترل کننده نور یکی از بخشهایی است که از این بخش از فناوری نانو استفاده خواهد کرد، مصارفی که در توسعه آینده اقتصاد دیجیتالی و ساخت نانو دوربینها، نانو تلویزیونها و نانو نمایشگرها تاثیری حیاتی خواهد داشت.