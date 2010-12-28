حسین فرکی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان مطلب فوق در مورد انتقال تیم فوتبال نفت به استان مرکزی گفت: فوتبال تهران بر خلاف سال‌های دور مدت‌هاست مرده است. در این شرایط که فوتبال پایتخت رونق گذشته را ندارد، وظیفه نمایندگان آن در مجلس شورای اسلامی، مسئولان اداره کل تربیت بدنی استان، هیئت فوتبال و سایر مسئولان ورزش و فوتبال این استان است که مانع از انتقال تیم‌های لیگ برتری آن به شهرهای دیگر شوند.

وی خاطرنشان کرد: انتقال تیم‌های تهرانی به شهرهای دیگر، بدعت اشتباهی بود که در گذشته گذاشته شد و باید یک جا به آن پایان داد تا فوتبال به روند عادی گذشته اش بازگردد. همچنین استان‌ها هم با تقویت بیشتر تیم‌های خود، شرایط حضور آنها را در لیگ برتر بوجود آورند تا هم شادی این صعود را تجربه کرده و هم تماشاگران به تیم خود تعصب داشته باشند.

سرمربی تیم نفت با بیان اینکه از مسئولان می‌خواهد هرچه زودتر وی و بازیکنان این تیم را از این بلاتکلیفی خارج کنند، تاکید کرد: نفت متعلق به تهران است و من به عنوان سرمربی این تیم از روزی که بحث انتقال آن مطرح شد، با مشکلات بسیاری مواجه شدم. امروز باید علاوه بر توجه به مسائل فنی تیم، تمرکز 28 بازیکن تیم که پس از طرح این خبر از بین رفته را به شرایط مطلوب برگردانم.

وی در این مورد اضافه کرد: جدیدا هم دوگانگی هم بین تماشاگران بوجود آمده که عده‌ای نفت را با نان "نفت تهران" و عده‌ای دیگر با نام "نفت اراک" تشویق می‌کنند که حتما تیم از این مشکلات متضرر می‌شود. با این شرایط شما ببینید بازیکنان ما با چه تفکر و دلهره‌ای باید در مسابقات به میدان بروند و قطعا این مسئله روی عملکرد و نتیجه‌گیری آنها تاثیر منفی می‌گذارد.

فرکی در پایان در خصوص وضعیت تیم ملی و کادر فنی آن گفت: یعنی فوتبال تا اینقدر حرفه‌ای شده که قبل تورنمنت بزرگ و مهم جام ملت‌های آسیا وضعیت ادامه همکاری با سرمربی تیم ملی را مشخص کرده و می‌خواهیم پیش از آغاز مسابقات هم سرمربی جدید را انتخاب کنیم؟ این اتفاق از روز نخست هم درست نبود اما امیدوارم تیم ملی ضربه این اشتباه را نخورد.