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۴ دی ۱۳۸۹، ۱۰:۳۵

انگیزه‏های تفکر-20/

بهره‌مندی همگان از زندگی مطلوب دغدغه مطالعاتی من است

بهره‌مندی همگان از زندگی مطلوب دغدغه مطالعاتی من است

مدیر اجرایی انجمن فیلسوفان آمریکا مهمترین دغدغه مطالعاتی خود را بهره مندی از زندگی خوب و شایسته برای تمام انسانها عنوان کرد .

دکتر اریک توماس وبر استاد فلسفه و سیاست عمومی در دانشگاه می‌سی‌سی‌پی در مورد اینکه مهمترین دلایل و انگیزه‌های او برای ورود به حوزه علوم انسانی (فلسفه) چه بوده به خبرنگار مهر گفت: تمرکز حوزه مطالعاتی من بر روی کاربست اخلاق و فلسفه سیاسی در مسائل سیاست عمومی و رهبری در زندگی واقعی است.

وی با اشاره به اینکه وقتی نوجوان بود مهمترین دغدغه او چگونگی زندگی به بهترین و شایسته‌ترین شیوه بود، گفت: در آن زمان امکانها و گزینه‌های مختلفی برای زندگی وجود داشت و من شیوه و نوعی از زندگی را به طور آزادانه انتخاب کردم.

وبر تصریح کرد: در مورد انتخاب اینکه کدام شیوه بهترین راه و مسیر زندگی خوب و شرافتمندانه است تحقیق و جستجوهای فراوان کردم. سؤالات، پرسشها و نظریه‌هایی که در مورد زندگی خوب و شایسته وجود داشت مهمترین انگیزه من برای انتخاب حوزه مطالعاتی‌ام بود.

مؤلف کتاب "رالز، دیوئی و سازه‌انگاری" در ادامه گفت: یکی از مهمترین موضوعات برای داشتن زندگی خوب مسئله آزادی است. مطالعات تاریخی نشان می‌دهد مردم در برخی زمانها و مکانها از داشتن آزادی محروم هستند و برخی این آزادی را دارا هستند. این موضوع من را به حیرت وا می‌داشت که علت این امر چیست.

وبر تأکید کرد: نکته دیگری که در مطالعات به آن پی بردم این بود که "زندگی خوب" نباید محدود به عده‌ای خاص از مردم یک جامعه باشد. قدرت انتخاب یکی از عوامل اصلی و کانونی شادی و لذت برای مردم یک جامعه خواهد بود.

وی یادآور شد: بدون قدرت انتخاب و آزادی مردم قادر نخواهند بود سازنده زندگی خود باشند. غیر از این، آنها انتخابهایی را تحمل می کنند که دیگران برای آنها برگزیده‌اند.

وبر افزود: آزادی در زندگی برای پیگیری و تحقق شادی و لذت که آزادی در آموزش و پرورش نقطه آغازین آن است موضوع دیگری بود که در مطالعاتم آنرا پیگیری کردم.

مدیر اجرایی انجمن فیلسوفان آمریکا تأکید کرد: رهیافتهای سنتی به آموزش و پرورش اقتداگرا بودند. این شیوه آموزشی به دانش آموزان راهها و ابزارهای رسیدن به هدف و خود اهداف را تجویز می‌کرد. این در حالی است که شخصی چون جان دیوئی بر آزادی فردی در امر آموزش و پرورش تأکید می‌کند.

کد مطلب 1216685

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