دکتر اریک توماس وبر استاد فلسفه و سیاست عمومی در دانشگاه می‌سی‌سی‌پی در مورد اینکه مهمترین دلایل و انگیزه‌های او برای ورود به حوزه علوم انسانی (فلسفه) چه بوده به خبرنگار مهر گفت: تمرکز حوزه مطالعاتی من بر روی کاربست اخلاق و فلسفه سیاسی در مسائل سیاست عمومی و رهبری در زندگی واقعی است.

وی با اشاره به اینکه وقتی نوجوان بود مهمترین دغدغه او چگونگی زندگی به بهترین و شایسته‌ترین شیوه بود، گفت: در آن زمان امکانها و گزینه‌های مختلفی برای زندگی وجود داشت و من شیوه و نوعی از زندگی را به طور آزادانه انتخاب کردم.

وبر تصریح کرد: در مورد انتخاب اینکه کدام شیوه بهترین راه و مسیر زندگی خوب و شرافتمندانه است تحقیق و جستجوهای فراوان کردم. سؤالات، پرسشها و نظریه‌هایی که در مورد زندگی خوب و شایسته وجود داشت مهمترین انگیزه من برای انتخاب حوزه مطالعاتی‌ام بود.

مؤلف کتاب "رالز، دیوئی و سازه‌انگاری" در ادامه گفت: یکی از مهمترین موضوعات برای داشتن زندگی خوب مسئله آزادی است. مطالعات تاریخی نشان می‌دهد مردم در برخی زمانها و مکانها از داشتن آزادی محروم هستند و برخی این آزادی را دارا هستند. این موضوع من را به حیرت وا می‌داشت که علت این امر چیست.

وبر تأکید کرد: نکته دیگری که در مطالعات به آن پی بردم این بود که "زندگی خوب" نباید محدود به عده‌ای خاص از مردم یک جامعه باشد. قدرت انتخاب یکی از عوامل اصلی و کانونی شادی و لذت برای مردم یک جامعه خواهد بود.

وی یادآور شد: بدون قدرت انتخاب و آزادی مردم قادر نخواهند بود سازنده زندگی خود باشند. غیر از این، آنها انتخابهایی را تحمل می کنند که دیگران برای آنها برگزیده‌اند.

وبر افزود: آزادی در زندگی برای پیگیری و تحقق شادی و لذت که آزادی در آموزش و پرورش نقطه آغازین آن است موضوع دیگری بود که در مطالعاتم آنرا پیگیری کردم.

مدیر اجرایی انجمن فیلسوفان آمریکا تأکید کرد: رهیافتهای سنتی به آموزش و پرورش اقتداگرا بودند. این شیوه آموزشی به دانش آموزان راهها و ابزارهای رسیدن به هدف و خود اهداف را تجویز می‌کرد. این در حالی است که شخصی چون جان دیوئی بر آزادی فردی در امر آموزش و پرورش تأکید می‌کند.