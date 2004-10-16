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۲۵ مهر ۱۳۸۳، ۱۵:۳۳

از سوي دو عصب شناس صورت گرفت :

تحليل عصب شناسانه از تفكر جان ناش

دو عصب شناس به نامهاي مايكل دوريس و پائول گليمچر كه در دانشگاه كويين كانادا تدريس و تحقيق مي كنند شواهدي دال بر وجود مباني عصب شناسانه براي نظريات جان ناش بخصوص نظريه بازي وي ارايه كرده اند.

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه خبرگزاري "مهر"، اين يافته ها در نشريه معتبر "نئورون" به چاپ رسيده است.  اين يافته ها پيشر فت مهمي در عصب شناسي محسوب مي شود چرا كه شاخه اي از عصب شناسي در صدد است در دورن مغز مبنايي براي نوعي تصميم گيري اقتصادي كه نظريه بازي ناش پيش بيني مي كند بيابد. گليمچر و دوريس آزمايشهاي خود را بر روي ميمونها صورت داده اند اما در حوزه انساني دو بازيگر به نامهاي كارفرما و كارگزار وجود دارند كه هدف كارگزار  شاخه خالي كردن از بار تعهدات است در حالي كه كارفرما نقش ناظر را بر عهده دارد . جان ناش - كه با فيلم "ذهن زيبا " در بين عوام نيز شهره شده است - نظريه اي را بسط داده است كه بر طبق آن نتايجي را بر اساس نوعي نظم حسابگرانه پيش بيني مي كند. دوريس و گليمچر اما آن پيش بيني ها را با تجربيات عصبي  دو انسان و دو ميمون پي جويي كرده اند  . در اين تجربه رايانه نقش كارفرما و انسان و ميمون نقش كارگزار را ايفا مي كنند . نتيجه اي كه از اين آزمايش فكري اخذ مي شود تطابق بسيار زياد آزمايش با نظريه ناش در باب اقتصادي فكر كردن آدميان است به طوري كه اين تصميمها مبتني بر فعاليتهاي عصبي مغز است.    

لازم به ذكر است جرياني در فلسفه ذهن وجود دارد كه خواهان فروكاستن بسياري از پديده ها به پديده هاي عصب شناختي است  كه كار پژوهشي اين دو محقق نيز در راستاي فهم آن جريان قابل توجيه است.  اين جريان البته  بسي مورد چالش است و مخالفان آن هم جريان فربه و قوي اي را تشكيل مي دهند.


 

کد مطلب 121669

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