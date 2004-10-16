تحليل عصب شناسانه از تفكر جان ناش

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه خبرگزاري "مهر"، اين يافته ها در نشريه معتبر "نئورون" به چاپ رسيده است. اين يافته ها پيشر فت مهمي در عصب شناسي محسوب مي شود چرا كه شاخه اي از عصب شناسي در صدد است در دورن مغز مبنايي براي نوعي تصميم گيري اقتصادي كه نظريه بازي ناش پيش بيني مي كند بيابد. گليمچر و دوريس آزمايشهاي خود را بر روي ميمونها صورت داده اند اما در حوزه انساني دو بازيگر به نامهاي كارفرما و كارگزار وجود دارند كه هدف كارگزار شاخه خالي كردن از بار تعهدات است در حالي كه كارفرما نقش ناظر را بر عهده دارد . جان ناش - كه با فيلم "ذهن زيبا " در بين عوام نيز شهره شده است - نظريه اي را بسط داده است كه بر طبق آن نتايجي را بر اساس نوعي نظم حسابگرانه پيش بيني مي كند. دوريس و گليمچر اما آن پيش بيني ها را با تجربيات عصبي دو انسان و دو ميمون پي جويي كرده اند . در اين تجربه رايانه نقش كارفرما و انسان و ميمون نقش كارگزار را ايفا مي كنند . نتيجه اي كه از اين آزمايش فكري اخذ مي شود تطابق بسيار زياد آزمايش با نظريه ناش در باب اقتصادي فكر كردن آدميان است به طوري كه اين تصميمها مبتني بر فعاليتهاي عصبي مغز است.

لازم به ذكر است جرياني در فلسفه ذهن وجود دارد كه خواهان فروكاستن بسياري از پديده ها به پديده هاي عصب شناختي است كه كار پژوهشي اين دو محقق نيز در راستاي فهم آن جريان قابل توجيه است. اين جريان البته بسي مورد چالش است و مخالفان آن هم جريان فربه و قوي اي را تشكيل مي دهند.



