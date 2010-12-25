محمد علیپور در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص نحوه عملکرد این فدراسیون، گفت: ما هم اکنون 9 رشته ورزشی را همچون بیسبال، سافت بال، سپک تاکرا، آلیش، دارت، فوتبال دستی، فلوربال، طناب کشی را از فدراسیونهای دیگر تحویل گرفتهایم که این رشتهها در یک دبیرخانه مشترک با یکدیگر هماهنگ میشوند.
وی افزود: کار انتقال طناب کشی به طور رسمی اول دیماه صورت گرفت و به زودی کار انتقال انجمن دراگون بت به این فدراسیون انجام میگیرد. البته در تلاشیم تا رشتههای اسکیروی آب، ورزشهای هوایی را هم به این مجموعه اضافه کنیم.
وی با بیان اینکه در بحث استحدام مربیان خارجی و داخلی هیچ مشکلی نداریم و روند قبلی را طی خواهیم کرد، ادامه داد: ارزیابی بیشتری بر روی عملکرد مربیان داخلی و خارجی انجام میشود و در صورتیکه درهر کدام از این رشتهها نیاز به استخدام مربی خارجی ببینیم بودجه آن از سوی سازمان تامین خواهد شد.
رئیس فدراسیون انجمنهای ورزشی در مورد چگونگی تخصیص اعتبارات مالی این رشتهها به تفکیک، گفت: مشکلی در این بحث وجود ندارد. با بررسی روی هر انجمن نیازها را بررسی میکنیم و بودجههای آنان را تامین اعتبار خواهیم کرد.
وی با بیان اینکه ما در بخش تشکیل هیئتها مشکل داریم اما تلاش کردهایم تا این مسئله را برطرف کنیم، تصریح کرد: هیئتهای استانی هر کدام از این رشتهها قبل از این جدا بوده اما تلاش کردیم تا این هئیتهای استانی به تازگی تشکیل شوند. این هیئتها تازه تاسیس هستند و با ادارات تربیت بدنی استانها همکاری خود را شروع کردهاند.
وی ادامه داد: ما تلاش میکنیم با توجه به گستردگی انجمنهای ورزشی این فدراسیون بودجه خود را بیشتر و بهتر کنیم و حرکت خود را رو به جلو بیشتر از قبل انجام دهیم . مطمئنا حرکت این انجمنها در قالب فدراسیون انجمنهای ورزشی کمتر نمیشود که تلاش میکنیم تا بیش از گذشته فعال شوند.
علیپور با اشاره به اینکه در حال حاضر هیچ کدام از این انجمنها قابلیت تبدیل به یک فدراسیون مستقل را ندارند، گفت: ما مقرراتی را برای تبدیل شدن آنها به فدراسیون تصویب میکنیم تا در آینده نسبت به این روند تغییر اعتراض نکنند. در هر صورت کسب مقامهای بین المللی، برگزاری لیگهای کشوری، جمعیت تحت پوشش هر رشته، در برگیری ورزشکاران و علاقهمندان در شهرهای مختلف، گسترش برنامهها وکارهای داخلی و بین المللی، وضعیت تیم زنان، آموزش، تجهیزات تنها بخشی از ارزیابیهای ما در سال آینده به عنوان شاخصی برای تبدیل این انجمنها به فدراسیون میباشد.
وی با بیان اینکه برنامههای کم نظیری را برای تابستان سال آینده به منظور معرفی این رشتهها در سطح کشور در نظر گرفتهایم، تاکید کرد: مسابقات این 10 رشته تحت قالب یک فستیوال ورزشی بزرگ در بخش زنان و مردان در سال آینده برگزار میشود. هرچند برگزاری این رویداد کمی سخت است زیرا پیش بینی میشود بیش از دو هزار نفر از برترینهای کشور در آن به شکل همزمان شرکت کنند اما معتقدیم با برگزاری این فستیوال، مسابقات این فدراسیون معنی پیدا میکند.
رئیس فدراسیون انجمنهای ورزشی با تاکید بر این مسئله که از برنامههای بینالمللی تمامی این انجمنها حمایت خواهیم کرد، گفت: این انجمنها در بحث پیگیری ارتباطات بینالمللی خود با فدراسیونهای آسیایی و جهانی مشکلی ندارند و از آنها حمایت میکنیم. حتی در نظر داریم میزبانی برخی مسابقات بینالمللی آسیایی و جهانی را به همراه امتیاز برگزاری کلاسهای ارتقاء آموزشی داوری و مربیگری با حضور مدرسین جهانی دریافت کنیم.
وی در پایان به پیوستن رشته دراگون بت اشاره مجدد کرد و گفت: هیچ مشکلی در این بخش وجود ندارد. قول میدهیم ظرف یک تا 10 روز آینده این انتقال صورت بگیرد. این رشته هم اکنون بلاتکلیف نیست زیرا برنامه خاصی تا پایان سال ندارند.
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