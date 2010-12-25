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۴ دی ۱۳۸۹، ۱۰:۲۶

در گفتگو با مهر /

توقف فعالیت خبرگزاری زنان تکذیب شد

توقف فعالیت خبرگزاری زنان تکذیب شد

مدیرعامل خبرگزاری زنان و خانواده با اشاره به جابجایی مکانی این خبرگزاری هر گونه توقف در فعالیت‌های آن را تکذیب کرد.

صدیقه قنادی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: در هفته گذشته ما یک جابجایی مکانی داشتیم و ساختمان خبرگزاری زنان از خیابان توحید به مکانی دیگر منتقل شد.

وی همچنین افزود: متاسفانه برخی سایت‌ها اعلام کردند که مشکلاتی برای فعالیت خبرگزاری به وجود آمده که هیچکدام از اینها درست نیست و فعالیت ما همچنان ادامه دارد.

مدیرعامل خبرگزاری زنان ایران همچنین اخراج برخی کارکنان و خبرنگاران این رسانه را تکذیب کرد.

در روزهای اخیر برخی سایت‌ها اعلام کرده‌اند که فعالیت خبرگزاری زنان ایران به حالت تعلیق درآمده است و از اخراج تعدادی از خبرنگاران و پرسنل اداری آن خبر داده و آن را ناشی از اختلافات میان اعضای هیئت مدیره عنوان کرده بودند.

کد مطلب 1216692

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