توقف فعالیت خبرگزاری زنان تکذیب شد

صدیقه قنادی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: در هفته گذشته ما یک جابجایی مکانی داشتیم و ساختمان خبرگزاری زنان از خیابان توحید به مکانی دیگر منتقل شد.
وی همچنین افزود: متاسفانه برخی سایتها اعلام کردند که مشکلاتی برای فعالیت خبرگزاری به وجود آمده که هیچکدام از اینها درست نیست و فعالیت ما همچنان ادامه دارد.
مدیرعامل خبرگزاری زنان ایران همچنین اخراج برخی کارکنان و خبرنگاران این رسانه را تکذیب کرد.
در روزهای اخیر برخی سایتها اعلام کردهاند که فعالیت خبرگزاری زنان ایران به حالت تعلیق درآمده است و از اخراج تعدادی از خبرنگاران و پرسنل اداری آن خبر داده و آن را ناشی از اختلافات میان اعضای هیئت مدیره عنوان کرده بودند.
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