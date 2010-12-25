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۴ دی ۱۳۸۹، ۱۳:۰۷

خرید اینترنتی محصولات کشاورزی در پست راه اندازی شد

خرید اینترنتی محصولات کشاورزی در پست راه اندازی شد

رشت - خبرگزاری مهر: مدیرکل پست استان گیلان از راه اندازی سامانه خرید اینترنتی محصولات کشاورزی از سوی پست در کشور خبر داد.

محمد رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید ویژه مبنی بر راه اندازی سامانه اینترنتی خرید کالا از سوی پست افزود: علاوه بر محصولات مختلف، ارائه محصولات کشاورزی از قبیل برنج، چای، کلوچه و سایر موارد که قابلیت جا به جایی داشته باشند در راستای کوتاه کردن دست واسطه از طریق سایت www.ebazaar-post.ir ارائه می شوند.

وی همچنین با بیان اینکه توسعه خرید و فروش اینترنتی از اولویتهای پست است، اظهارداشت: ارائه خدمات الکترونیکی نظیر تجارت الکترونیکی فرصت مناسبی برای این شرکت است.

مدیرکل پست گیلان در ادامه برنج، چای، توتون، ابریشم، زیتون، بادام زمینی و خاویار را از محصولات عمده استان دانست و گفت: با توسعه خرید و فروش اینترنتی اقتصاد کشاورزی استان شکوفا می شود.

وی یادآورشد: در کنار این محصولات مردم گیلان به تولید صنایع دستی از جنس چوب، حصیر، بامبو، مروارید، ابریشم، سفال و چرم نیز اشتغال دارند که توسعه خرید و فروش اینترنتی می تواند در این زمینه بسیارموثر باشد.

کد مطلب 1216697

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