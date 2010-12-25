"تفکر" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مفهوم تفکر یکی از مفاهیم پیچیده و مناقشه آمیز فلسفی به شمار می‌رود.

سؤال این است که چرا نمی‌توان تعریف واحدی از مفهوم تفکر به دست داد. نویسنده معتقد است که از طریق فکر کردن نمی‌توان مسائل جهان را حل کرد چرا که مفهوم فکر کردن خود جزئی از مسأله و مشکل است.

این موضوع زمانی حادتر می‌شود که برای پاسخگویی به سؤالی به به جای تفکر و تأمل، حجم زیادی از اطلاعات را به راحتی در اختیار داشته باشیم.

نویسنده مغری را که به چنین معضلی دچار شده را به وسیله حمل و نقل تعبیر می‌کند و می‌گوید مغز به جای تحلیل و تفکر به وسیله حمل و نقل تبدیل شده است.

او بر آن است که اگر توانایی و قدرت تجزیه و تحلیل و تفکر خود را ارتقا بخشیم در این صورت هم در زندگی شخصی و هم در زندگی اجتماعی از نتایج و آثار آن سودمند خواهیم شد.

راههای گوناگون اندیشه و تفکر و روشها و شیوه‌های سنتی تفکر از جمله موضوعاتی هستند که نویسنده آنها را مورد توجه قرار داده است.