اکوادور کشور فلسطین را به رسمیت شناخت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "رافائل کورآ" رئیس جمهور اکوادور شب گذشته در بیانیه ای رسمی اعلام کرد که کشور مستقل و آزاد فلسطین در مرزهای 1967 را به رسمیت می شناسد.

در همین راستا وزارت امور خارجه اکوادور در بیانیه ای اعلام کرد: این اقدام در راستای حمایت از اهداف و آرمان های مشروع ملت فلسطین مبنی بر تشکیل کشور مستقل و آزاد صورت می گیرد و این شناسایی اساس و چارچوب همزیستی مسالمت آمیز کشورهای خاورمیانه از طریق گفتگو و مذاکره به شمار می رود.

خاطرنشان می شود اکوادور چهارمین کشور آمریکای جنوبی است که پس از برزیل، آرژانتین و بولیوی کشور فلسطین در مرزهای 1967 را به رسمیت می شناسد.