ابراهیم خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: داوطلبانی که موفق به ثبت‌نام نشده اند باید تا 10 دی ماه جاری به مناطق وزارت آموزش و پرورش مربوطه مراجعه کرده و برای سوابق تحصیلی خود اقدام کنند.

وی خاطرنشان کرد: وزارت آموزش و پرورش سوابق تحصیلی داوطلبانی که موفق به ثبت‌نام نشده اند را تا ماه آینده به سازمان سنجش ارسال می کند و داوطلبان می‌توانند در 25 بهمن ماه نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

معاون فنی و آماری سازمان سنجش آموزش کشور گفت: براساس برنامه زمانی پیش بینی شده آزمون سراسری سال 1390 در روزهای 9 تا 11 تیرماه در حوزه‌های امتحانی سراسر کشور بطور همزمان برگزار خواهد شد.

پیش از این محمد حسین سرورالدین - رئیس سازمان سنجش آموزش کشور نیز با تشریح مصوبات کمیته ماده 4 قانون حذف کنکور درباره میزان تأثیرگذاری سوابق تحصیلی در کنکور 90 به مهر گفته بود: تأثیر سوابق تحصیلی در کنکور سال 90 به میزان 25 درصد به تصویب رسید همچنین مقرر شد که در کنکور 90 سوابق تحصیلی یعنی نمرات دروس امتحانات نهایی به جای معدل در کنکور تأثیرگذار باشند.