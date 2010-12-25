زلزله زدگان دورودی چشم انتظار توجه دولت / تسهیلات جوابگو نیست

به گزارش خبرنگار مهر در شهرستان دورود، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد مشترک معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و وزارت کشور، مبلغ 452 میلیارد ریال از محل منابع موضوع ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده 12 قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور به منظور جبران خسارات ناشی از زلزله شهرستان دورود اختصاص داد تا با نظر شورای هماهنگی مدیریت بحران استان و برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.

تسهیلات 10 میلیون تومانی برای واحدهای خسارت دیده بالای 60 درصد

بر اساس این مصوبه، تسهیلات ارزان قیمت 100 میلیون ریالی با سود 5 درصد و بازپرداخت 15 ساله برای بازسازی 1800 واحد مسکونی که بیش از 60 درصد خسارت دیده‌اند اختصاص خواهد یافت.

همچنین تسهیلات 50 میلیون ریالی با سود 5 درصد و بازپرداخت 15 ساله برای بازسازی 2 هزار واحدی که بین 30 تا 60 درصد خسارت دیده‌اند و تسهیلات 30 میلیون ریالی برای بازسازی 2 هزار واحدی که کمتر از 30 درصد خسارت دیده‌اند، اختصاص خواهد یافت.

دولت همچنین تسهیلات 10 میلیون ریالی با سود 4 درصد و بازپرداخت 15 ساله جهت امور معیشتی خسارت‌دیدگان از زلزله دورود در نظر گرفت که به 4 هزار ساکن واحدهای دچار کمتر از 60 درصد خسارت اختصاص خواهد یافت. برای این افراد همچنین اعتبارات بلاعوض 3 میلیون ریالی نیز اختصاص یافته است.

بر اساس این مصوبه، برای ساکنان واحدهای بالای 60 درصد خسارت، اعتبارات بلاعوض 15 میلیون ریالی اختصاص داده شده است. به علاوه، در مجموع 30 میلیارد ریال اعتبارات تملک دارایی و 3 میلیارد ریال اعتبارات هزینه‌ای نیز برای جبران خسارت ناشی از زلزله شهرستان دورود اختصاص یافته است.

گلایه های مردم از کم توجهی به عمق خسارات زلزله دورود

این در حالیست که کم توجهی به عمق خسارات وارد شده به زلزله زدگان دورودی موجب گلایه های مردم در این زمینه شده است. سئوالی که این روزها اذهان زلزله زدگان دورودی را درگیر کرده این است که چگونه ممکن است مردمی که در اثر زلزله آواره شده اند و حتی پول کافی برای رهن و اجاره یک خانه موقت برای اقامت خانواده شان ندارند، با مبلغ 10 میلیون تومان خانه مستحکم بسازند. خانه ای که در مقابل زلزله قوی تری از زلزله نیمه آبان مقاومت کند؟

این در حالیست که هم اکنون در همه استانهای کشور در قالب مسکن مهر به متقاضیان بیش از 20 میلیون تومان وام داده می شود که مسئولان می توانستند تسهیلات بازسازی واحدهای مسکونی مردم زلزله زده دورود را در قالب مسکن مهر اجرا کنند چرا که به نظر می رسد وضعیت کنونی زلزله زدگان دورودی اضطراری تر از متقاضیان مسکن مهر است.

با 10 میلیون تومان نمی توان واحدهای خسارت دیده را بازسازی کرد

این موضوع پیش از این نیز در اظهارنظری از سوی معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نیز مورد نقد قرار گرفت تا عزیزالله مهدیان عنوان کند که تسهیلات اختصاص داده شده به زلزله زدگان شهرستان دورود به هیچ عنوان جوابگو نیست.

وی که با خبرنگار مهر در خرم آباد گفتگو می کرد، اظهار داشت: در شهرستان دورود با زمین لرزه ای با شدت نه چندان بالا ما شاهد خسارات زیادی بودیم که بخش مهمی از این موضوع به جنس زمین و مشکلات موجود در این زمینه بازمی گردد.

معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ایران در مورد مصوبه دولت در زمینه تسهیلات اعطایی به زلزله زدگان دورودی، عنوان کرد: این میزان تسهیلات جوابگوی حجم خسارات واد شده به مردم نیست.

مهدیان تصریح کرد: با 10 میلیون تومان نمی شود خانه دو طبقه ای را که به طور کامل خسارت دیده است را بازسازی کرد.

تسهیلات مسکن مهر به زلزله زدگان پرداخت شود

وی یادآور شد: باید تلاش شود واحدهای خسارت دیده شهرستان دورود مشمول تسهیلات مسکن مهر شوند تا بخشی از مشکلات مردم رفع شود.

معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ایران با تاکید بر اینکه در دیگر استانهای کشور این کار صورت گرفته است، بیان داشت: باید پیگیریهای لازم از سوی مسئولان استان برای تحقق این امر صورت گیرد.

این در حالیست که طی روزهای اخیر روند پراخت کمک های بلاعوض و تسهیلات دولت به زلزله زدگان دورودی آغاز شده ولی با شروع فصل زمستان و مشکلات موجود برای زلزله زدگان به نظر می رسد باید دولت توجه ویژه ای به این افراد داشته باشد.

هنوز بانک مرکزی و ستاد بحران کشور اقدام چشمگیری انجام نداده اند

نماینده مردم شهرستان دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی نیز در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: متاسفانه با گذشت بیش از 30 روز از وقوع زلزله شهرستان دورود هنوز اقدام خاصی از سوی متولیان این امر صورت نگرفته است.

عزت الله دهقان با بیان اینکه متاسفانه هنوز بانک مرکزی و ستاد بحران کشور اقدام چشمگیری در این زمینه انجام نداده است، خاطرنشان کرد: با توجه به سردی هوا در این شهرستان باید هرچه زودتر این دو دستگاه اقدامات لازم را در این زمینه انجام دهند.

وی با اشاره به اینکه قرار بر این بوده که 45 میلیارد و 200 میلیون ریال تسهیلات برای زلزله زدگان دورودی در نظر گرفته شود، عنوان کرد: متاسفانه هنوز اقدامی برای پرداخت تسهیلات صورت نگرفته است.

تسهیلات و کمک های دولت جوابگوی خسارات نیست

نماینده مردم شهرستان دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی با تشکر از مسئولان استانی در زمینه کمک های مادی و معنوی به زلزله زدگان این شهرستان بیان داشت: خوشبختانه استاندار، بانکهای عامل استان، بنیاد مسکن و.... اقدامات مطلوبی را در این زمینه انجام داده اند.

دهقان با تاکید بر کمبود تسهیلات و کمک های بلاعوض اعطایی از سوی دولت، یادآور شد: اختصاص این کمک های بلاعوض جوابگوی خسارتهای وارد شده به مردم این شهرستان نیست.

وی یادآور شد: بسیاری از منازل در این زلزله تخریب شده اند و این میزان اعتبارات و تسهیلات به هیچ عنوان مطلوب نیست.

دهقان با بیان اینکه متاسفانه بعضی از مردم شهرستان دورود توان پرداخت وام را ندارند، خاطر نشان کرد: این در حالیست که تعدادی از مردم این شهرستان هنوز وام هایی که بر اثر زلزله قبلی رخ داده است را نتوانسته اند پرداخت کنند و در حال حاضر دو وام بدهکار هستند که باید توجه ویزه ای از سوی دولت به این افراد صورت گیرد.

وعده پیگیری برای افزایش تسهیلات

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان لرستان نیز در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد با تایید پایین بودن میزان تسهیلات اعطایی به زلزله زدگان دورودی از پیگیری برای رفع این معضل خبر داد.

فرهاد خاکی پور ابراز امیدواری کرد که با تعامل و هماهنگی مسئولان استان و نمایندگان زمینه افزایش تسهیلات در قالب مسکن مهر برای زلزله زدگان دورودی فراهم شود.

آغاز پرداخت کمک های بلاعوض به زلزله زدگان دورودی

وی با اشاره به اختصاص یک میلیارد و 200 میلیون تومان کمک بلاعوض در بخش معیشتی به زلزله زدگان شهرستان دورود، خاطر نشان کرد: همچنین اعتباری بالغ بر دو میلیارد و 700میلیون تومان نیز در قالب بخش مسکن به زلزله زدگان این شهرستان اختصاص یافته است.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان لرستان با بیان اینکه کمک های بلاعوض حداکثر تا ظرف روزهای آینده میان مردم توزیع می شود، عنوان کرد: کمک های بلاعوض بخش مسکن با توجه به پیشرفت فیزیکی منازل مسکونی پرداخت می شود.

وی با بیان اینکه کمک های بلاعوض دو میلیون تومانی در راستای پرداخت خسارات به لوازم خانگی پرداخت می شود خاطر نشان کرد: همچنین کمک های سه میلیون تومانی نیز در راستای تامین منابع معیشتی مردم شهرستان دورود پرداخت می شود.

تسهیلات اختصاص یافته به زودی پرداخت می شود

وی با بیان اینکه همچنین تسهیلات ارزان قیمت برای واحد های احداثی و مقاوم سازی برای واحد های زلزله زده شهرستان دورود نیز در نظر گرفته شده است، بیان داشت: برای واحد های احداثی تسهیلاتی بالغ بر 10 میلیون تومان و برای مقاوم سازی واحد های خسارت دیده نیز پنج میلیون تومان تسهیلات ارزان قیمت پرداخت خواهد شد.

خاکی پور با اشاره معرفی تعداد 418 نفر از متقاضیان واحد های خسارت دیده زلزله دورود به بانکهای عامل استان یادآور شد: این تعداد متقاضی را به بانکهای صادرات و تجارت معرفی کرده ایم تا پس از کسب پروانه ساخت و عقد قرار داد تسهیلات مورد نیاز را دریافت کنند.

به هر حال به نظر می رسد دولت با توجه ویژه علاوه بر رفع مشکلات مردم زلزله زده دورود می تواند با تامین تسهیلات مورد نیاز زمینه احداث واحدهای مسکونی مقاوم را در منطقه لرزه خیز دورود فراهم سازد وگرنه با اعتبارات کنونی هیچ خانه مقاومی در دورود پا نمی گیرد و در حوادث بعدی ما شاهد تکرار رخدادهایی خواهیم بود که جز افسوس نتیجه دیگری در پی ندارد.