آمریکا هم تحریمها را دور می زند/ مجوز برای تجارت با ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، نیویورک تایمز در گزارشی می نویسد: شرکتهایی همچون "پپسی" و "کرافت فود" به همراه تعدادی از بانک های بزرگ آمریکا از مجوزهای دولت ایالات متحده برای تجارت با کشورهای موجود در لیست سیاه بهره مند شده اند.اغلب این مجوزها به کالاهای کشاورزی و بهداشتی که معمولا در لیست تحریم ها قرار نمی گیرند تعلق گرفته اند.

به نوشته نیویورک تایمز، از آنجا که این داد و ستدها با مجوز دولت انجام شده اند شرکت های حاضر در این ماجرا هیچ اقدام غیر قانونی انجام نداده اند.

به گفته یکی از مقامات وزارت خزانه دارای آمریکا، تمامی مجوزهای صادر شده بر اساس اصول شورای امنیت ملی و وزارت خارجه آمریکا بوده اند.

به نوشته این روزنامه، در مورد تهران می توان گفت صدور مجوز برای صادرات مواد غذایی و بهداشتی به ایران بر اساس بند به اصطلاح " به مردم ایران صدمه نزنید" انجام شده است.

نیویورک تایمز این گزارش را بر اساس یک تحقیق سه ساله تهیه کرده و در آن آمده است : به رغم صدور مجوز برای صادرات کالاهای غذایی و بهداشتی، برخی شرکت ها معمولا با آن دسته شرکت هایی از ایران مبادله انجام می دادند که در لیست تحریم های وزارت خارجه آمریکا قرار دارند.

بر اساس نتایج این تحقیق، تخطی از مجوزها فقط در مورد ایران نبوده و در مورد کره شمالی و چین نیز این مسئله تکرار شده است.

بر اساس مجوزهای صادر شده از سوی وزارت خزانه داری آمریکا، حجم صادرات آمریکا به ایران در سه ماه اول سال جاری میلادی 02/0 ( دو دهم درصد ) از کل صادرات آمریکا را شامل شده است.

در همین رابطه چندی پیش اداره حسابرسی دولت آمریکا در گزارشی اعلام کرد که مدارک مربوط به مبادلات تجاری آمریکا با ایران به گونه ای است که نشان می دهد حتی شرکتهای آمریکایی نیز به تحریمهای موجود علیه تهران اعتنایی نمی کنند.

در حالی که آمریکا برای برای اعمال تحریمهای جدید علیه ایران و حتی تحریمهای یکجانبه علیه ایران تلاش می کند مدارک مربوط به صادرات کالاهای آمریکایی به این کشور نشان می دهد که این تحریمها، چندان کارامد نیست.

این گزارش نشان می دهد که حجم صادرات آمریکا به ایران در سال 2009 میلادی (سال گذشته ) 282 میلیون دلار بوده که عمده این صادرات مربوط به بخش کشاورزی است، اما اسناد چندانی درباره صادرات این نوع از کالاها به ایران وجود ندارد و به دلیل نبود مدارک کافی نمی توان این نکته را ثابت کرد که آیا شرکتهای صادر کننده تجهیزات به ایران به تحریمهای توجه کرده اند یا خیر.

بر اساس این گزارش، حجم صادرات آمریکا به ایران در سال 2008 در مقایسه با سالهای پیش از آن رشد زیادی داشت و تحقیقات اداره حسابرسی آمریکا به همین دلیل آغاز شد.