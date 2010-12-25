افشای اسامی معتادان توسط مراکز ترک اعتیاد مجاز دروغ است

عباس دیلمی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دلایل افزایش گرایش معتادان به مراکز درمانی غیرمجاز افزود: کمپهای ترک اعتیاد غیر مجاز دوره های درمانی کوتاه مدتی را برای معتادان برگزار می کنند و از آنجایی که بسیاری از معتادان اطلاعی از مراحل درست درمان ندارند تصور می کنند از این طریق می توانند سریعتر اعتیاد خود را ترک کنند.

وی ادامه داد: همچنین فرآیند پذیرش در مراکز درمانی غیرمجاز بسیار آسان است و معتادان بدون سپری کردن پروسه ای طولانی در این مراکز پذیرش می شوند و هیچ گونه مقررات دست و پا گیری برای پذیرش آنان وجود ندارد.

مدیرعامل جمعیت خیریه تولد دوباره گفت: معتادان در کمپهای غیرمجاز همه روزه و در هر ساعتی پذیرش می شوند اما این در حالی است که در کمپهای ترک اعتیاد مجاز معتادان برای پذیرش باید در ساعت مشخص مراجعه کرده و پس از طی یک پروسه طولانی پذیرش شوند.

وی نبود اطلاع رسانی کافی و درست در زمینه فعالیت کمپهای ترک اعتیاد مجاز را یکی دیگر از دلایل گرایش معتادان به کمپهای غیرمجاز دانست و تصریح کرد: امیدواریم با راه اندازی اردوگاههای درمان اجباری از مراجعه معتادان به مراکز درمانی غیرمجاز کم شود.

دیلمی زاده ادامه داد: همچنین تسهیل روند صدور مجوز برای مراکز ترک اعتیاد یکی از مهمترین عواملی است که موجب می شود مراکز غیرمجاز به سمت استانداردسازی روشهای درمانی و مجاز شدن فعالیتهای خود بروند.

وی گفت: ایجاد مدلهای درمانی جدید مانند روش درمانی کاهش آسیب و نگهدارنده در مراکز درمانی و تسهیل سیستم پذیرش در مراکز مجاز از دیگر راهکارهای افزایش مراجعه معتادان به مراکز درمانی مجاز است.

مدیرعامل جمعیت خیریه تولد دوباره با اشاره به تصور غلط معتادان مبنی بر افشای اسامی آنان پس از مراجعه به مراکز درمانی مجاز اظهار کرد: بسیاری از معتادان تصور می کنند که پذیرش آنان در مراکز مجاز به علت اینکه این مراکز زیر نظر سازمان بهزیستی هستند، موجب می شود مشخصات آنان در اختیار سازمانهایی مانند بهزیستی و نیروی انتظامی قرار گیرد.

وی افزود: این شایعات را مراکز ترک اعتیاد غیرمجاز در میان معتادان منتشر کرده اند تا از این طریق آمار مراجعات خود را افزایش دهند.

دیلمی زاده گفت: معتادان باید بدانند که اسامی آنان پس از پذیرش به هیچ عنوان در اختیار سازمانهای انتظامی قرار نمی گیرد و اطلاعات آنان کاملا مخفی می ماند.

وی تصریح کرد: اطلاعات افراد پذیرش شده در این مراکز حتی با اعلام درخواست دستگاههای انتظامی و قضایی نیز فاش نمی شود مگر اینکه فرد جرم خاصی را مرتکب شده باشد.