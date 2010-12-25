کارکرد سینما فراتر از فناوریهای تصویری است

به گزارش خبرنگار مهر، سینما رسانه ای که می تواند با ظرافت مفاهیم و فرهنگ را در قالب تصویر به بهترین شکل و در کمترین زمان ممکن منتقل کند.

دراین باره یک کارشناس مسائل سینمایی گفت: سینما به عنوان یک ابزار مهم در فرهنگ‌ سازی و یا تخریب فرهنگ نقش اساسی دارد.

فرشته محمدی افزود: دشمن امروز با توسعه شبکه ‌های مختلف ماهواره ‌ای و ساخت فیلمهای گوناگون قصد هجوم به فرهنگ ایرانی را در سرمی‌ پروراند که باید هنرمندان متعهد کشور با برنامه ریزی اساسی و خلق آثار فاخر و تاثیر گذار با هجمه ‌های فرهنگی دشمنان مقابله کنند.

سینما ابزار کاربردی در خدمت فرهنگ ملی - ایرانی

وی خاطرنشان کرد: بی شک سینما می ‌تواند در برابر هجوم هجمه ‌ها دشمنان به عنوان ابزار کاربردی در خدمت فرهنگ ملی - ایرانی باشد.

این کارشناس مسائل فرهنگی - سینمایی معضل اقتصادی را تنها مشکل سینماهای امروز کشور دانست و گفت: حضور شبکه‌ های متعدد ماهواره‌ ای باعث کاهش تماشاگران و در نتیجه تعطیلی برخی از سینماها در کشور شده است.

وی همچنین تکراری بودن سوژه‌ های فیلم، نبود محتوای خوب و نیز حضور بازیگران غیرحرفه‌ ای را از دیگر عوامل کاهش مخاطبان سینماها عنوان کرد.

به هر حال سینما پدیده ‌ای است که از جهات فرهنگی، اجتماعی و زیبا شناسی تاثیری عمیقی بر جوامع انسانی باقی می ‌گذارد و این مهم نیز باید درصنعت سینمای امروزی کشور با توجه به ساخت فیلمهای خارجی، مورد توجه فعالان این صنعت قرار گیرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گیلان در این خصوص گفت: صنعت سینما هم ‌اکنون دست‌ مایه قدرتهای استکباری جهان شده تا با ساخت فیلمهای گوناگون و در راستای تغییرات فرهنگی و مبارزه با ادیان الهی در جوامع گوناگون گام برمی ‌دارند.

حجت الاسلام "حمید پورعیسی" افزود: تقویت این صنعت در کشور برای مقابله با فیلمهای بی ‌پایه و اساس همواره از سوی مسئولان و کارشناسان مورد تاکید است.

سینمای جوان باید برای تحکیم هویت ملی و دینی همت مضاعف داشته باشد

وی خاطرنشان کرد: فعالان عرصه سینما و به خصوص سینمای جوان باید برای تحکیم هویت ملی و دینی همت مضاعف داشته باشند.

مدیرکل ارشاد گیلان نیز تاثیر سینما را بر افکارعمومی بی‌ بدیل دانست و گفت: سینما عصاره هنرهای مختلف است از اینرو هنر سینما و رسانه بیشترین تاثیر را بر مخاطبان و افکار عمومی دارد.

وی در ادامه با بیان اینکه با اعلام اینکه استکبار جهانی با استفاده از ماهواره و اینترنت توسعه فرهنگ برهنگی، مدگرایی، مصرف گرایی و‌همچنین اشرافی ‌گری را ترویج می کند، یادآورشد: سینماهای کشور باید درزمینه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، تحکیم مبانی خانواده و همچنین ترویج آموزشهای دینی بیشتر فعالیت کنند.

پورعیسی در ادامه با اعلام اینکه سینماها باید به صورت فرهنگی - تجاری ساخته شوند، افزود: اکنون 11 سینما در استان فعال است و به ازای هر 400 نفر جمعیت استان یک صندلی موجود است.

وی تصریح کرد: این تعداد صندلی مطابق استاندارد نیست اما با این حال وضعیت سینماهای استان در مقایسه با دیگر استانهای کشور در رتبه پنجم قرار دارند.

بدین ترتیب ‌سرمایه بالای تاسیس و عدم بازده مناسب اقتصادی سینماها از دلایل مهم عدم سرمایه‌ گذاری و همچنین فرسودگی اغلب سینماها از دیگر مولفه های مهم و تاثیرگذار در عدم استقبال مردم از سینماهاست.

ساخت سینما در قالب فرهنگی - تجاری ضروری است

در این ارتباط معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی گیلان از پرداخت تسهیلات 70 درصدی هزینه ساخت سینما در استان خبرداد و یادآورشد: کسانی که قصد ساخت سینما دارند می توانند از این تسهیلات با بهره کم که از سوی موسسه سینما شهر پرداخت می شود، بهره مند شوند.

"محمد حسن پور" همچنین با اعلام اینکه سرمایه‌ گذاران سینما درگیلان تسهیلات ویژه دریافت می ‌کنند، گفت: بخش عمده‌ ای از این تسهیلات به صورت بلاعوض و بخش دیگر تسهیلات با بهره کم پرداخت می ‌شود.

وی عنوان کرد: علاوه براعطای تسهیلات ویژه برای تاسیس سینما درهر نقطه از استان نیز مجوز ساخت سینمایی فرهنگی - تجاری صادر خواهد شد.

معاون فرهنگی ارشاد گیلان خاطر نشان کرد: سینماهای گیلان بدلیل مالکیت خصوصی از وضعیت مطلوبی برخوردار هستند و سینماهای ممتاز استان همزمان با پایتخت اکران فیلم دارند.

وی همچنین با اشاره به اینکه کیفیت سالنها سینمایی دراستان قابل قبول است، افزود: سینماهای استان در سطح کشور به لحاظ جمعیت و فروش بلیت نیز درجایگاه خوبی قراردارند.

حسن پوربیان داشت: هم اکنون دو پروژه مجتمع سینمایی - تجاری نیز با حمایت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان در شهرهای صومعه سرا و رضوانشهردر حال ساخت است.

سینمای چهاربعدی در لاهیجان

وی از ساخت "سینمای چهار بعدی" در محوطه استخر شهر لاهیجان توسط بخش خصوصی خبرداد و افزود: سینمای چهار بعدی، سینمای مدرنی است که فکر، خیال و حواس تماشاگر را فعال می کند و همزمان با پخش فیلم، بو، صدا، حرکت، لرزش و افکتهای مختلف متناسب با صحنه های فیلم در سالن اجرا می شود و تماشاگر خود را در فضای فیلم احساس می کند.

معاون فرهنگی ارشاد استان در ادامه ترغیب مدیران برای مشارکت در نوسازی و بازسازی سینماها، کمک به دفاتر انجمن سینمای جوان، برگزاری برنامه ‌ها و جشنوارهها برای ترغیب فیلمسازان و نیز تولید آثار فاخر را از برنامه ‌های مهم برای بهبود وضع سینماهای استان عنوان کرد.

به هر حال نسل کنونی، نسل دنیای مدرن و تکنولوژی پیشرفته است و باید آنان را برای آشنایی با شخصیتهای امروز سینما با ایجاد سینماهای مجهز به تکنولوژی‌ های برتر و تولید فیلمهای خوب به سینما کشاند، سینما عامل شناخت یک ملت به ملل دیگر است از اینرو باید با " تفکر نو " هویت اسلامی ایرانی را به رخ جهانیان کشید.