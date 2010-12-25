حاج رضایی: عاقبت نفت تفاوتی با پاس و پیکان ندارد/ ذوالفقارنسب: کار عبثی است

به گزارش خبرنگار مهر، ماجرای انتقال تیم فوتبال نفت تهران به اراک سبب شد تا این زخم کهنه سرباز کند و اهالی فوتبال که گویا خاطره انتقال تیم‌های ریشه‌داری چون پیکان و پاس آنها را آزرده است این بار در زمینه انتقال تیم نفت تهران مقاومت بیشتری را به خرج دهند.

امیر حاج رضایی یکی از مخالفان جدی انتقال تیم‌ها در هرشکل و روشی است و به خبرنگار مهر گفت: از مرکز دیدگاهی که تصمیم به این کار گرفت، بی خبرم اما کافی است تجربه همین چند سال اخیر را مرور کنیم تا ریشه مخالفتم مشخص شود. تیم پاس با سابقه قهرمانی از لیگ تخت جمشید و آزادگان گرفته تا لیگ برتر به همدان می رود و از آن زمان همواره در نیمه‌های پایین جدول حضور دارد.

وی افزود: پاس یا پیکان که حتی محل تمریناتش با محل برگزاری مسابقاتش متفاوت است نتوانستند استقبال مردم استان‌ها را به خود جلب کنند. ضمن آنکه من این انتقال را حتی ظلم در حق این استان‌ها می دانم. به عنوان نمونه درباره اراک عنوان می شود که امکانات مناسب و جوانان مستعد در این استان حضور دارند، بنابراین بسیار مفیدتر است که این استان با همین پتانسیل و مربیان بومی به موفقیت رسیده و تیم خود را در لیگ برتر ببینند.

این کارشناس فوتبال ادامه داد: تیمداری رنج بسیاری دارد و نباید این دسترنج را به آسانی به دیگران پیشکش کرد. بی تردید توجه به تیم‌های موجود در هراستان و کارهای پایه‌ای می تواند بسیار تاثیرگذارتر از هدیه دادن یک تیم به آن استان باشد. در یک مصاحبه تلویزیونی دیدیم که مردم قزوین عنوان می کردند تیم پیکان را تیم خود نمی دانند و این اتفاقی است که برای پاس و صبا نیز افتاده و در صورت انتقال، انتظار تیم نفت را نیز در اراک می کشد.

حاج رضایی درباره بحث تمرکززدایی تیم‌ها از تهران نیز گفت: در انگلستان و در شهر لندن تیم های تاتنهام، فولام، چلسی، آرسنال و تیم‌های دیگری حضور دارند بنابراین چنین بحثی در دنیای ورزش جنبه علمی ندارد. مگر می شود اعلام کرد که یک استان تنها باید دو تیم در لیگ برتر داشته باشد و سایرین را به شهرستان‌ها واگذار کرد. این اقدام به شدت به زیان فوتبال ملی خواهد بود و من امیدوارم با نگاه ملی به بررسی مسایل بپردازیم.

بیژن ذوالفقارنسب کارشناس دیگری است که به این موضوع نقد دارد و به خبرنگار مهر گفت: این تصمیمات احساسی و نه کارشناسی بوده است. این روش به هیچ عنوان برای کمک به ورزش شهرستان‌ها موثر و منطقی نیست.

وی افزود: پاس در همدان با استقبالی اولیه روبه‌رو شد اما چون ریشه همدانی نداشت نتوانست این شرایط را حفظ کند، با این حال این اقدام غیرکارشناسی پیگیری شد و در قم و قزوین نیز همین مشکل را به بار آورد.

این کارشناس فوتبال درباره اینکه اگر این انتقال به بخش خصوصی صورت بگیرد مفیدتر خواهد بود، نیز گفت: متاسفانه به دلیل ناکارآمدی سیستم فوتبال بخش خصوصی در شهرستان‌ها رغبتی به این کار ندارد. در کرمانشاه عاقبت حضور بخش خصوصی در فوتبال ورشکستگی و مشکلات بعدی برای مدیرعامل باشگاه بود.هم اکنون در لیگ برتر نیز استیل آذین را داریم که با مشکلات بسیاری روبه‌رو است و بی تردید تا زمانی که توجیح اقتصادی نباشد بخش خصوصی به فوتبال نخواهد آمد.

ذوالفقارنسب بحث تمرکززدایی فوتبال از تهران را نیز به دلیل حضور تمامی وزارتخانه‌ها و ادارات مهم کشور در تهران را بحثی غیرکارشناسی دانست و گفت: ما باید به لفظ تهران بزرگ دقت کنیم و طبیعی است که با این وسعت و جمعیت نمی توان اعلام کرد که تهران باید تنها دو تیم در لیگ برتر داشته باشد.

به گزارش مهر، انتقال تیم نفت تهران که همانند پاس و پیکان از قدمت بالایی در فوتبال تهران برخوردار است در هفته‌های اخیر به شکل چالشی جدی درآمده است و در حالی که برخی نمایندگان اراک در مجلس شورای اسلامی از انتقال این تیم به اراک پس از تاسوعا و عاشورای حسینی خبر داده بودند، غلام اشرفی سخنگوی هیئت امنای باشگاه نفت تهران به مهر گفت: تا امروز هیچ ابلاغ قانونی برای انتقال تیم یا باشگاه نفت تهران به اراک صادر شده است و این مجموعه همچنان در تهران فعالیت می کند.