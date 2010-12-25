120 میلیارد ریال اعتبار برای تله کابین آستارا سرمایه گذاری شد

روح الله قهرمانی چابک در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تله کابین آستارا مراحل نهایی و تکمیلی خود را سپری می کند، گفت: این پروژه عامل رشد اقتصاد گردشگری استان است.

وی همچنین با اشاره به اینکه بهره برداری از این پروژه عظیم که از سوی بخش خصوصی ایجاد شده است، منطقه حیران شهرستان آستارا تحولات اقتصادی بسیار خوبی پیدا خواهد کرد زیرا این پروژه فرصت مناسبی برای جذب گردشگران را فراهم می کند، اظهارداشت: منطقه حیران در مسیر راه ارتباطی آستارا به اردبیل یکی از نقاط پرجاذبه و دینی کشور است.

استاندار گیلان همچنین توجه به اهمیت گردشگری و استفاده بهینه از ظرفیتهای موجود در گردنه حیران را ضروری برشمرد و گفت: ایجاد چنین پروژه های در این منطقه موجب پیشرفت و توسعه استان می شود.

وی ساخت تله کابین حیران را موجب اتصال گیلان به اردبیل عنوان کرد و اظهار داشت: تله کابین حیران دو ایستگاه مستقل دارد که یک مورد آن در جنگل فند قلو و دیگری در منطقه حیران گیلان است.

قهرمانی چابک همچنین وسعت عرصه اجرای این طرح را 10 هکتار اعلام کرد و افزود: با تکمیل این پروژه برای بیش از 100 نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم اشتغال فراهم می شود.

وی در ادامه ایجاد مراکز رفاهی تفریحی و خدماتی را در منطقه حیران ضروری دانست و گفت: در مسیر ابتدایی و انتهایی تله کابین حیران امکانات رفاهی، هتل، رستوران و سایر مراکز مورد نیاز ایجاد خواهد شد تا مسافران و گردشگران با حضور در این منطقه احساس رضایت کنند.

استاندار گیلان گفت: بخش خصوصی 120 میلیارد ریال اعتبار برای اجرای این طرح سرمایه گذاری کرده و تاکنون ازهیچ گونه تسهیلاتی نیز استفاده نکرده است.

وی تصریح کرد: حمایت از سرمایه گذاران بخش خصوصی که با جدیت پیگیر فعالیت هستند باید همواره در دستور کار مدیران قرار گیرد زیرا این افراد موجب اشتغالزای در جامعه می شوند.

قهرمانی چابک با اشاره به اینکه طرح تله کابین حیران آستارا دارای رستوران، کافی شاپ و سایت تفریحی به صورت مستقل است، یادآور شد: برای ایجاد اقامتگاههای ویژه این پروژه 3.5هکتار اختصاص یافته که طول مسیر این تله کابین منحصر بفرد کشور هزار و 500 متر است.

وی همچنین به ظرفیتهای ویژه آستارا اشاره کرد و گفت: عمده ‌ترین فعالیت استان بالفعل کردن ظرفیتهای بالقوه نقاط مختلف است.

استاندار گیلان تاکید کرد: جذب گردشگران موجب انتقال فرهنگ اصیل ایرانی اسلامی به نقاط مختلف دنیا می ‌شود و برای گسترش این امر مسئولان استان نسبت به توسعه زیرساختها جدی و مصمم هستند.