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۴ دی ۱۳۸۹، ۱۰:۱۵

گزارش خبری مهر/

هراس دانش آموزان از حضور در مدارس/ مردم نگران زمین لرزه های مجدد

هراس دانش آموزان از حضور در مدارس/ مردم نگران زمین لرزه های مجدد

کرمان - خبرگزاری مهر: بروز پس لرزه های مکرر و فرسودگی برخی مدارس مناطق زلزله زده ریگان و فهرج موجب برگزاری کلاسهای برخی مدارس غیرمقاوم ریگان همزمان با سرمای هوا در فضای باز شد.

به گزارش خبرنگار مهر در ریگان، دانش آموزان مدارس فرسوده و همچنین خسارت دیده زلزله شهرستان ریگان بدلیل ترس از زمین لرزه کلاسهای درس را با آغاز دومین ماه فصل زمستان در فضای باز تشکیل می دهند.

وجود مدارس فرسوده و خشت و گلی در مناطق زلزله زده ریگان و فهرج و همچنین ترک خوردگی این سازه های غیرمقاوم  در کنار بروز پس لرزه های مداوم موج شده است که دانش آموزان و والدین آنها از حضور در مدارس خودداری کنند.

تاکنون بیش از 70 پس لرزه بعد از زمین لرزه 6.5 ریشتری ریگان در منطقه روی داده است و بخش مهمی از مدارس دو شهرستان ریگان و فهرج دچار خسارت ناشی از زمین لرزه شده اند.

پیش از بروز زمین لرزه نیز وجود مدارس غیر مقاوم به خصوص خشت و گلی و چادری از مشکلات این دو شهرستان محروم بود که با بروز زمین لرزه این مشکلات تشدید شده است و بازسازی این مدارس باید در اولویت کاری قرار گیرد.
 
مردم نگران از بروز زمین لرزه مجدد هستند
 
فرماندار فهرج در این خصوص به خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: بروز این زمین لرزه ها موجب نگرانی مردم شده است و به همین دلیل بازسازی مناطق آسیب دیده باید در اسرع وقت انجام شود.
 
 
حسین زین الصالحین با اشاره به وجود 40 مدرسه غیرمقاوم در این شهرستان گفت: بخش قابل توجهی از مدارس این شهرستان غیرمقاوم هستند و به همین دلیل 14 مدرسه در روزهای ابتدایی زمین لرزه تعطیل شد.
 
وی گفت: برخی مدارس دچار خسارات شده اند و با توجه به حجم ترک خوردگی مشکلاتی را در صورت بروز زمین لرزه مجدد ایجاد می کنند.
 
وی با اشاره به فعالیت مدارس و سرمای هوا خواستار چاره اندیشی مسئولان شد.
 
53 مدرسه ریگان خسارت دیده اند / کلاسها در فضای باز برگزار می شود
 
معاون فرماندار ریگان نیز از خسارت شدید زمین لرزه به 53 مدرسه در این منطقه خبر داد.
 
منصور حسین پور ادامه داد: 53 مدرسه در مناطق زلزله زده ریگان دچار خسارت شده اند و به همین دلیل دانش آموزان در این مدارس از بروز زلزله مجدد نگران هستند.
 
وی ادامه داد: خسارت زمین لرزه به این مدارس 30 تا 70 درصد گزارش شده است.
 
معاون فرماندار ریگان ادامه داد: هم اکنون کلاسهای این مدارس در فضای باز برگزار می شود و با توجه به سرمای هوای منطقه مشکلاتی را ایجاد کرده است.
 
وی خواستار استفاده از کانکس برای حل مشکل در کوتاه مدت شد و افزود: تعدادی از مدارس نیز در روستاها و مناطق عشایری نیز در چادر برگزار می شود.
کد مطلب 1216719

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