هراس دانش آموزان از حضور در مدارس/ مردم نگران زمین لرزه های مجدد

به گزارش خبرنگار مهر در ریگان، دانش آموزان مدارس فرسوده و همچنین خسارت دیده زلزله شهرستان ریگان بدلیل ترس از زمین لرزه کلاسهای درس را با آغاز دومین ماه فصل زمستان در فضای باز تشکیل می دهند.

وجود مدارس فرسوده و خشت و گلی در مناطق زلزله زده ریگان و فهرج و همچنین ترک خوردگی این سازه های غیرمقاوم در کنار بروز پس لرزه های مداوم موج شده است که دانش آموزان و والدین آنها از حضور در مدارس خودداری کنند.

تاکنون بیش از 70 پس لرزه بعد از زمین لرزه 6.5 ریشتری ریگان در منطقه روی داده است و بخش مهمی از مدارس دو شهرستان ریگان و فهرج دچار خسارت ناشی از زمین لرزه شده اند.

پیش از بروز زمین لرزه نیز وجود مدارس غیر مقاوم به خصوص خشت و گلی و چادری از مشکلات این دو شهرستان محروم بود که با بروز زمین لرزه این مشکلات تشدید شده است و بازسازی این مدارس باید در اولویت کاری قرار گیرد.

مردم نگران از بروز زمین لرزه مجدد هستند

فرماندار فهرج در این خصوص به خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: بروز این زمین لرزه ها موجب نگرانی مردم شده است و به همین دلیل بازسازی مناطق آسیب دیده باید در اسرع وقت انجام شود.

حسین زین الصالحین با اشاره به وجود 40 مدرسه غیرمقاوم در این شهرستان گفت: بخش قابل توجهی از مدارس این شهرستان غیرمقاوم هستند و به همین دلیل 14 مدرسه در روزهای ابتدایی زمین لرزه تعطیل شد.

وی گفت: برخی مدارس دچار خسارات شده اند و با توجه به حجم ترک خوردگی مشکلاتی را در صورت بروز زمین لرزه مجدد ایجاد می کنند.

وی با اشاره به فعالیت مدارس و سرمای هوا خواستار چاره اندیشی مسئولان شد.

53 مدرسه ریگان خسارت دیده اند / کلاسها در فضای باز برگزار می شود

معاون فرماندار ریگان نیز از خسارت شدید زمین لرزه به 53 مدرسه در این منطقه خبر داد.

منصور حسین پور ادامه داد: 53 مدرسه در مناطق زلزله زده ریگان دچار خسارت شده اند و به همین دلیل دانش آموزان در این مدارس از بروز زلزله مجدد نگران هستند.

وی ادامه داد: خسارت زمین لرزه به این مدارس 30 تا 70 درصد گزارش شده است.

معاون فرماندار ریگان ادامه داد: هم اکنون کلاسهای این مدارس در فضای باز برگزار می شود و با توجه به سرمای هوای منطقه مشکلاتی را ایجاد کرده است.

وی خواستار استفاده از کانکس برای حل مشکل در کوتاه مدت شد و افزود: تعدادی از مدارس نیز در روستاها و مناطق عشایری نیز در چادر برگزار می شود.