توزیع کنندگان مواد مخدر صنعتی با برخورد قانونی مواجه می شوند

حجت الاسلام علی توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: بر اساس قانون جدید با توزیع کنندگان مواد مخدر صنعتی به شدت برخورد می شود.

وی با اشاره به مصوبه تشخیص مصلحت نظام در خصوص مواد مخدر صنعتی گفت: مجازات روان گردانهای صنعتی غیر دارویی در ردیف هروئین و مرفین قرار گرفته است.

رئیس کل دادگستری استان کرمان ادامه داد: در این مصوبه دو نکته مهم و حائز اهمیت وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.

حجت الاسلام توکلی اضافه کرد: در این مصوبه معتادین مکلف شده اند با مراجعه به مراکز دولتی و غیردولتی نسبت به ترک اعتیاد خود اقدام و چنانچه گواهی ترک اعتیاد خود را به محاکم قضایی ارائه نمایند از تعقیب کیفری معاف می شوند در غیر این صورت به عنوان مجرم با آنان برخورد می شود.

وی گفت: بر اساس ماده 17 که در این مصوبه به قانون تشدید مبارزه با مواد مخدر الحاق شده است چنانچه اتباع جمهوری اسلامی با هر قصدی اقدام به نگهداری حمل و قاچاق هر مقدار مواد مخدر به داخل یا خارج از کشور نمایند به مدت یک تا پنج سال گذر نامه آنها باطل و ممنوع الخروج می شوند و این نکته باید مورد توجه زائران حج تمتع و عمره و عتبات عالیات قرار گیرد.