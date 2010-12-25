کسب 14 مدال از 20 طلای ایران در گوانگجو توسط دانشگاه آزاد

عبدالله جاسبی در گفتگو با خبرنگار مهر در رودهن اظهار داشت: دانشگاه آزاد اسلامی طی دوران حیات خود افتخارات متعددی در زمینه های علمی، ورزشی و فرهنگی بدست آورده است.

این مسئول ادامه داد: از جمله این توفیقات می توان به کسب رتبه نخست ریاضی محض جهان در سال 87، کسب رتبه نخست شیمی، رتبه نخست در مراجعه به مقالات علمی و برتری چند ساله ربکاب در منطقه اشاره کرد.

وی با اشاره به موفقیتهای ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی خاطرنشان کرد: 80 درصد تمامی مدالهای کسب شده در حوزه دانشگاهی به دانشجویان ورزشکار دانشگاه آزاد اسلامی تعلق دارد.

جاسبی بیان داشت: در رقابتهای المپیک آسیایی گوانگجو چین که چندی پیش به پایان رسید کشور ایران با افتخارآفرینی موفق به کسب 20 مدال طلا شد که در میان این مدال آوران طلایی، 14 قهرمان، دانشجوی دانشگاه آزاد بودند که در روزهای آینده و طی مراسمی از این غیورمردان و شیرزنان تقدیر خواهد شد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی از چندین سال کسب رتبه نخست نماز توسط دانشگاه آزاد اسلامی خبر داد و گفت: طی سالیان اخیر همواره دانشگاه آزاد اسلامی در زمینه برگزاری فریضه آسمانی نماز در میان بیش از 100 دستگاه اجرایی رتبه نخست را به خود اختصاص داده است.

وی با بیان اینکه افتخارات کسب شده برای دانشگاه آزاد اسلامی کافی نیست، عنوان کرد: برغم کسب افتخارات یاد شده و دست یابی به صدها موفقیت دیگر توسط تلاشگران دانشگاه آزاد اسلامی، همچنان نیل به مراتب بالاتر در برنامه های این مجموعه بزرگ گنجانده شده است.

این مسئول ادامه داد: اگر دانشگاه آزاد اسلامی قصد رسیدن به قلل رفیع دانش و پشت سر گذاشتن دانشگاه های معتبر جهان در پایان دهه چهارم خود را دارد می بایست بیش از اینها به تلاش و کوشش بپردازد.