شکاف طبقاتی در آمریکا هر روز عمیق تر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه ها، بر اساس این گزارش که از سوی مؤسسه سیاست اقتصادی (EPI) منتشر شده در آن آمده است: یک درصد از خانواده ها که در آمریکا ثروتمندترین طبقات این کشور هستند 225 برابر بیش از خانواده های متوسط پول دارند.

همچنین این گزارش نشان می دهد که ثروت این خانواده ها از دهه 1960 تاکنون دو برابر شده است.

این در حالی است که بر اساس گزارش سال 2007 ، این یک درصد ثروتمند آمریکایی 181 برابر خانواده های متوسط پول داشتند اما این رقم در دهه 1960، 125 برابر بوده است.

همچنین در این گزارش به تاثیرات نامطلوب بحران جهانی اقتصاد اشاره و اعلام شده است که این بحران تاثیرات بسیار سوئی بر خانواده های متوسط داشته و دارایی های آنها از سال 2007 به 41 درصد کاهش یافته است و این در حالی است که این بحران در دوره مشابه سبب کاهش تنها 27 درصد در سرمایه خانواده های ثروتمند شده است.