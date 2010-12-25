صادرات گمرک سیرجان 30 درصد افزایش یافت

جلال حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: میزان صادرات در سال جاری از گمرکات منطقه ویژه آزاد اقتصادی سیرجان افزایش یافته است.

وی ادامه داد: ارزش این کالاهای سه میلیارد و 30 میلیون دلار تخمین زده می شود که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 30 درصد افزایش دارد.

مدیرگمرکات سیرجان افزود: مهمترین اقلام صادراتی از این گمرک پسته و مغز پسته و همچنین لوازم صنعتی و سنگهای معدنی و مصالح ساختمانی است.

وی وزن این کالاها را شش هزار تن عنوان کرد و گفت: مقصد اصلی این کالاها ترکیه، افغانستان و اوکراین و شرق آسیا بوده است.

حسینی همچنین با تاکید بر مبارزه با قاچاق کالا گفت: در همین راستا تاکنون 349 پرونده تشکیل شده است.

وی در خصوص واردات از طریق این گمرک نیز گفت: این آمار نیز شاهد رشد 32 درصدی در سال جاری است.