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۴ دی ۱۳۸۹، ۱۱:۱۵

صادرات گمرک سیرجان 30 درصد افزایش یافت

صادرات گمرک سیرجان 30 درصد افزایش یافت

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیر گمرک سیرجان از افزایش 30 درصدی ارزش کالاهای صادراتی از منطقه آزاد ویژه اقتصادی سیرجان خبر داد.

جلال حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: میزان صادرات در سال جاری از گمرکات منطقه ویژه آزاد اقتصادی سیرجان افزایش یافته است.

وی ادامه داد: ارزش این کالاهای سه میلیارد و 30 میلیون دلار تخمین زده می شود که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 30 درصد افزایش دارد.

مدیرگمرکات سیرجان افزود: مهمترین اقلام صادراتی از این گمرک پسته و مغز پسته و همچنین لوازم صنعتی و سنگهای معدنی و مصالح ساختمانی است.

وی وزن این کالاها را شش هزار تن عنوان کرد و گفت: مقصد اصلی این کالاها ترکیه، افغانستان و اوکراین و شرق آسیا بوده است.

حسینی همچنین با تاکید بر مبارزه با قاچاق کالا گفت: در همین راستا تاکنون 349 پرونده تشکیل شده است.

وی در خصوص واردات از طریق این گمرک نیز گفت: این آمار نیز شاهد رشد 32 درصدی در سال جاری است.

کد مطلب 1216727

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