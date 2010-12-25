دانشگاه آزاد رودهن رتبه نخست فرهنگی منطقه 12 را کسب کرد

غلامحسین حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر در رودهن اظهار داشت: دانشگاه آزاد اسلامی همچون تاجی بر تارک تاریخ ایران زمین درخشیده و تمامی تشنگان زلال حکمت و معرفت را نور می بخشد.

این مسئول با ارائه گزارشی از کارکرد عمرانی دانشگاه آزاد رودهن خاطرنشان کرد: دانشگاه آزاد اسلامی رودهن طی سه سال گذشته نزدیک به 12 هزار مترمربع سازه های علمی - عمرانی را به بهره برداری رسانده است.

وی ادامه داد: از جمله این امکانات می توان به احداث کتابخانه مرکزی مجتمع، ساختمان ادبیات و زبانهای خارجی، مجتمع آزمایشگاهی و 25 هزار متر محوطه سازی فضای دانشگاه اشاره کرد.

حیدری پیرامون طرحهای در دست احداث این واحد نیز عنوان کرد: از طرحهای در دست احداث دانشگاه آزاد اسلامی رودهن نیز 12 هزار متر بیمارستان 96 تختخوابی و 12 هزار متر ساختمان آموزشی را می توان برشمرد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی رودهن از کسب رتبه نخست فعالیتهای فرهنگی توسط این واحد خبر داد و گفت: دانشگاه آزاد رودهن با کسب امتیاز 438 در بخش فرهنگی رتبه نخست این حوزه در منطقه 12 و رتبه دوم نماز در این منطقه را به خود اختصاص داده است.

این مسئول در خصوص دیگر توفیقات دانشگاه آزاد اسلامی رودهن افزود: کسب رتبه نخست امور مالی در میان تمامی واحدهای بزرگ کشور، اعلام عملکرد مطلوب مرکز مشاوره، کمیته انظباتی دانشجویی و تربیت بدنی، افزایش امتیاز واحد در حوزه پژوهشی از 365 در سال 86 به هزار و 356 در سال 88، افزایش 21 رشته دکتری، کارشناسی ارشد و کارشناسی، افزایش تعداد دانشکده های مصوب از دو به پنج و ایجاد تمهیداتی جهت افزودن سه دانشکده دیگر از جمله توفیقات دانشگاه آزاد اسلامی رودهن محسوب می شود.

وی با اشاره به افزایش 50 درصدی جذب دانشجو و دانش آموز در سال جاری خاطرنشان کرد: خوشبختانه ارتقای کیفیت در زمینه های آموزشی به افزایش 50 درصدی جذب دانش آموز و دانشجو در این واحد انجامیده است.

شهر 30 هزار نفری رودهن با مساحتی بالغ بر هزار و 400 هکتار در 30 کیلومتری شمالشرق استان تهران قرار داشته و با مناطقی نظیر بومهن، دماوند و لواسانات همجوار است.