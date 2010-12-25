تاثیر آلودگی هوا بر ژن و ایجاد سرطان / دلایل سرطانزا بودن آلودگی هوا

دکتر محمد اسماعیل اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر، سرطان را سومین عامل مرگ و میر در کشور نام برد و افزود: علل بروز این بیماری روز به روز در حال تزاید است به گونه ای که طبق تحقیقات سازمان ملل در 10 سال آینده تعداد مبتلایان به این بیماری به دو برابر میزان فعلی می رسد.

وی به شیوع بیماری سرطان بر اثر افزایش آلودگی هوا اشاره کرد و اظهار داشت: بروز این بیماری ناشی از آلودگیها وابسته به ژن است.

رئیس مرکز تحقیقات سرطان با تاکید بر اینکه بروز بیماری سرطان ناشی از افزایش آلودگی هوا تنها منحصر به تنگی نفس و سرگیجه نمی شود توضیح داد: زمانی که آلودگی هوا افزایش می یابد، این آلودگی ها بر روی سلولها می نشیند که عکس العمل سلولها را در پی دارد. این امر سبب تغییرات سلولی می شود که به دنبال آن تحریکاتی در ژنها و سلول پروتئینی P53 ایجاد می شود.

وی با بیان اینکه پروتئین P53 به پروتئین "توموری" نیز معروف است به مهر گفت: این پروتئین وظیفه تنظیم کننده چرخه سلولی را بر عهده دارد و در موجودات پر سلولی که سلولها توانایی تقسیم را دارند مانع از تکثیر بی رویه سلولها می شوند. به عبارت دیگر یک نگهدارنده ژنوم از جهشها محسوب می شوند.

اکبری با تاکید بر اینکه این تغییرات در دراز مدت می تواند منجر به بروز سرطان در انسانها شود یادآور شد: کوچکترین تغییر در سلولها باعث بروز و شیوع سرطانها می شود که آلودگی هوا می تواند یکی از این عوامل بروز این بیماری در جوامع باشد.