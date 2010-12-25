مبتلایان به آنفلوانزا از خوددرمانی پرهیز کنند

دکتر علی بشردوست در گفتگو با خبرنگار مهر به شیوع بیماریهای واگیردار همچون آنفلوانزا و سرماخوردگی در آغاز فصل زمستان اشاره کرد و افزود: خوردن پرتقال، لیمو شیرین و نارنگی و استراحت کافی در منزل می تواند در پیشگیری از این بیماریها موثر باشد.

وی از گروههای سنی بالای از 65 سال، زنان باردار، کودکان و دانش آموزان و همچنین بیماران مبتلا به بیماریهای مزمن به عنوان افرادی نام برد که بیشتر در معرض ابتلا به بیماریهای واگیردار فصلی قرار دارند.

بشردوست ضمن توصیه به این قبیل افراد از حضور نیافتن در محیطهای عمومی شلوغ و پر تردد و استفاده از ماسک در هنگام خروج از منزل، افزود: گوش درد، ترشح بینی، درد شدید در صورت و یا پیشانی، تب بالای 38 درجه، سوزش گلو و سرفه مداوم و خس خس سینه از مهمترین علائم این بیماری است که می بایست فرد با بروز آنها به پزشک مراجعه کند.

وی با تاکید بر استراحت بیمار در یک دوره حداقل چهار روزه و استفاده از تغذیه مناسب و مایعات فراوان برای تسریع در بهبود بیماری، گفت: آلودگی هوا و تماس با بیمار مبتلا از راههای انتقال این بیماری است.

این متخصص بیماریهای داخلی و کودکان با تاکید از خوددرمانی بیماران، اظهارداشت: استفاده از آنتی بیوتیکها بدون تجویز پزشک به هیچ وجه توصیه نمی شود و در صورتی که یک روز بعد از بروز علائم بیماری، بهبودی حاصل نشد با مراجعه به پزشک از داروهایی که تجویز می شود استفاده کنند.