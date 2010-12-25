نخبگان الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را به جهان عرضه کنند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، جواد قناعت صبح شنبه در جمع نخبگان استان افزود: ما در برابر نخبگان سه وظیفه شناخت آنان، دانستن این که آنان یک نعمت الهی هستند و استفاده درست از آنان را داریم و باید به وظیفه خود به درستی عمل کنیم.

وی ادامه داد: اهتمام داشتن به نخبگان ضرورت توسعه و پیشرفت هر کشوری است و این توجه باید همراه با فرآیند خلاقیت در سیاست ملی کشور از سوی نخبگان باشد تا ایران اسلامی به کارگاه تولید علم و دانش و فناوری در جهان تبدیل شود.

قناعت در ادامه گفت: تبدیل شدن به این کارگاه با نهضت فراگیر و حرکت در جهش توسعه کشور مقدور خواهد بود و دولتمردان نیز باید با نخبگان تعاملات خوب و سازنده داشته باشند.

استاندار گلستان افزود: پرورش افراد مستعد و توانمند و نخبه باید از خانواده آغاز، در مدرسه شکوفا، در مراکز رشد، پرورش و در جامعه بروز کند.

به گفته قناعت، این مسیر آغازی برای انقلاب علمی است که رهبر معظم انقلاب اسلامی این دهه را دهه پیشرفت نامگذاری کرده اند.

وی گفت: کمک به مراکز نخبه پرور، کمک به مراکز پیش رشد جهت توسعه زیر ساختهای تحقیقاتی و حمایت از ایده های جوانان و نوجوانان مستعد در مراکز پیش رشد استان که فوق العاده در زمینه تجهیزات پژوهشی و اعتبارات آن با محدودیت مواجه هستند، از خواسته های مراکز علمی و دانشگاهی استان است.

وی افزود: تخصیص اعتبارات لازم برای تکمیل و توسعه پژوهش های تحقیقاتی و یا شروع پروژه های جدید در زمینه رفع برخی از مشکلات اساسی استان، اعتبار مورد نیاز برای تقویت روحیه خودباوری و ایجاد انگیزه و امور فرهنگی برای جوانان مستعد از نظر علمی، کمک به جهاد دانشگاهی استان جهت راه اندازی مرکز رشد گیاهات دارویی و گیاه درمانی، کمک به ساخت بانک خون بند ناف در شمال کشور به مرکزیت استان گلستان از جمله خواسته هاست.