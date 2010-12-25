ضرورت طراحی برنامه جامع آلودگی هوا از طرف دولت

سلیمان جعفرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه آلودگی هوای تهران و دیگر کلانشهرها، موضوعی است که همواره در حال رخ دادن است گفت: با بها دادن به طرح هایی که برای توسعه مترو در نظر گرفته شده و نیز با داشتن برنامه ای کامل و جامع ، شامل راهکارهای مبارزه با انواع آلودگی ها و از جمله دود خودروها و کارخانه ها از طرف دولت، می توان نسبت به رفع آلودگی هوا امیدوار بود و در غیر این صورت مشکلات تداوم می یابد.

وی با بیان این که آلودگی هوا به علت وجود کارخانه ها، حجم زیاد خودرو و کیفیت کار خودروها موضوعی چند ضلعی است، گفت: بعید می دانم با روش هایی نظیر آب پاشی این مشکل رفع شود . باید برنامه ای جامع تدارک دید و به فکر آینده بود.

جعفرزاده با تاکید بر این که مسئله آلودگی هوای تهران و برخی دیگر از شهرهاف خیلی جدی تر از این حرف هاست، گفت: در برابر چنین مشکلی باید برخورد عالمانه و متکی بر کار کارشناسانه داشته باشیم در غیر این صورت نمی توان امیدوار به حل مشکل بود.

وی یکی از راه های رفع این مشکل را گسترش مترو و زمینه های حمل و نقل عمومی دانست و گفت : مجلس شورای اسلامی قبلا قانون کمک به مترو را تصویب کرده است که امیدوارم با اجریی شدن آن، گام های اولیه برای مقابله با آلودگی هوا برداشته شود.