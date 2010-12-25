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۴ دی ۱۳۸۹، ۱۰:۰۲

یک نماینده مجلس خواستار شد:

ضرورت طراحی برنامه جامع آلودگی هوا از طرف دولت

ضرورت طراحی برنامه جامع آلودگی هوا از طرف دولت

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به ضرورت انجام کار کارشناسی برای رفع آلودگی هوای تهران و دیگر کلاشهرها، از دولت خواست به منظور جلوگیری از بروز چنین اتفاقاتی برنامه جامعی شامل راهکارهای مبارزه با انواع آلودگیها در نظر بگیرد.

سلیمان جعفرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه آلودگی هوای تهران و دیگر کلانشهرها، موضوعی است که همواره در حال رخ دادن است گفت: با بها دادن به طرح هایی که برای توسعه مترو در نظر گرفته شده و نیز با داشتن برنامه ای کامل و جامع ، شامل راهکارهای مبارزه با انواع آلودگی ها و از جمله دود خودروها و کارخانه ها از طرف دولت، می توان نسبت به رفع آلودگی هوا امیدوار بود و در غیر این صورت مشکلات تداوم می یابد.

وی با بیان این که آلودگی هوا به علت وجود کارخانه ها، حجم زیاد خودرو و کیفیت کار خودروها موضوعی چند ضلعی است، گفت: بعید می دانم با روش هایی نظیر آب پاشی این مشکل رفع شود . باید برنامه ای جامع تدارک دید و به فکر آینده بود.

جعفرزاده با تاکید بر این که مسئله آلودگی هوای تهران و برخی دیگر از شهرهاف خیلی جدی تر از این حرف هاست، گفت: در برابر چنین مشکلی باید برخورد عالمانه و متکی بر کار کارشناسانه داشته باشیم در غیر این صورت نمی توان امیدوار به حل مشکل بود.

وی یکی از راه های رفع این مشکل را گسترش مترو و زمینه های حمل و نقل عمومی دانست و گفت : مجلس شورای اسلامی قبلا قانون کمک به مترو را تصویب کرده است که امیدوارم با اجریی شدن آن، گام های اولیه برای مقابله با آلودگی هوا برداشته شود.

کد مطلب 1216735

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