تدوین "جدایی نادر از سیمین" ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از پایان تدوین، این فیلم توسط محمدرضا دلپاک وارد مراحل صداگذاری میشود. روند آمادهسازی "جدایی نادر از سیمین" در حال انجام است و هر زمان فیلم آماده نمایش شود درباره حضور آن در جشنوارهها تصمیمگیری خواهد شد.
"جدایی نادر از سیمین" با بازی لیلا حاتمی، شهاب حسینی، پیمان معادی، ساره بیات، سارینا فرهادی، علی اصغر شهبازی، بابک کریمی، شیرین یزدان بخش، کیمیا حسینی و با حضور مریلا زارعی روایت میشود. این فیلم با فیلمنامه، تهیهکنندگی و کارگردانیاصغر فرهادی 5 شهریور ماه در تهران مقابل دوربین رفت.
عوامل تولید این فیلم عبارتند از: محمود کلاری مدیر فیلمبرداری، مهرداد میرکیانی طراح چهره پردازی، کیوان مقدم طراح صحنه و لباس، محمود سماک باشی صدابردار، هایده صفییاری تدوینگر، حمیدرضا قربانی دستیار اول کارگردان و برنامهریز، مهدی لطیفی، مریم نراقی، یاسر قارونی دستیاران کارگردان، حسن مصطفوی مدیر تولید، مریم نراقی منشی صحنه، حبیب مجیدی عکاس، شیما غفاری مشاور رسانه ای و نگار اسکندرفر مجری طرح اشاره کرد.
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