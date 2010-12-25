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۴ دی ۱۳۸۹، ۱۰:۰۹

مهذب ترابی به مهر خبرداد:

کاهش 30 درصدی مبلغ قبوض برق با 10 درصد صرفه جویی

کاهش 30 درصدی مبلغ قبوض برق با 10 درصد صرفه جویی

مدیرعامل سازمان بهره وری انرژی ایران با تاکید بر اینکه مردم در خرید لامپ کم‌مصرف باید دقت لازم را داشته باشند، گفت: شهروندان با کاهش 10 درصدی مصارف می توانند تا 30 درصد مبلغ قبوض برق خود را کاهش دهند.

سعید مهذب ترابی در گفتگو با مهر با بیان اینکه هر ده درصد صرفه جویی در مصرف برق می تواند منجر به کاهش 30 درصدی قیمت برق مشترکان در شرایط فعلی شود، گفت: با توجه به اینکه 30 درصد هزینه های برق مصرفی خانوارها مربوط به مصارف روشنایی است، اگر خانوارها به تعویض لامپهای پرمصرف خود با لامپهای کم مصرف و پربازده اقدام کنند، به طور قطع می توانند تا 30 درصد هزینه برق مصرفی خود را کاهش دهند.

مدیرعامل سازمان بهره وری انرژی ایران افزود: در چنین حالتی، مصارف برق تنها 10 درصد کاهش می یابد، بدون اینکه رفاه مردم دچار کمترین خدشه ای شود، این درحالی است که کاهش ده درصدی مصارف برق منجر به تقلیل رقم صورتحساب تا 30 درصد می شود.

وی با تاکید بر ضرورت توجه مردم در خرید لامپهای کم مصرف، تصریح کرد: مردم می توانند با اطمینان نسبت به خرید لامپهای کم مصرف از تولیدکنندگان داخلی اقدام کنند، چراکه این محصولات تولیدی داخلی دارای نشان استاندارد و مورد تایید وزارت نیرو و موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران هستند، بنابراین علاوه بر بازدهی بالا، قیمت مناسب تر و قابل اعتمادتری دارند.

مهذب ترابی گفت: پیشنهاداتی برای عرضه یارانه برای تولید و عرضه لامپهای کم مصرف مطرح است که حسب صلاحدید می تواند تصویب و اختصاص یابد.

وی اظهار داشت: وزارت نیرو آموزشهای لازم را به مشترکان ارایه کرده است تا آنها بتوانند بدون ایجاد خدشه در مصارف برق خود، صورتحسابهای خود را کاهش دهند.

کد مطلب 1216738

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