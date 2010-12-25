مخالفت شورای نگهبان با حذف رئیس جمهور از مجمع بانک مرکزی

عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار و نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با مهر با بیان اینکه شورای نگهبان با مصوبه مجلس در جریان رسیدگی به لایحه برنامه پنجم در خصوص تغییر ترکیب مجمع بانک مرکزی و حذف رئیس جمهور مخالفت کرده است، گفت: این موضوع با قانون اساسی مغایرت دارد.

سید کاظم دلخوش با تاکید بر اینکه باید این موضوع مورد رسیدگی قرار گیرد، تصریح کرد: این مصوبه وضعیت بانک مرکزی را بر هم می‌ریزد.

نماینده مردم در مجلس تصریح کرد: از بانک مرکزی به عنوان مادر بانکها باید در حیطه اختیارات قانونی درخواست کار شود و دخالت در برخی از بخشهای بانک مرکزی با قوانین و مقررات مغایرت دارد و وضعیت بانک مرکزی را برهم می ریزد.

دلخوش با تاکید بر اینکه شورای نگهبان نظر درستی درباره مصوبه مجلس را مطرح کرد، افزود: این مصوبه وضعیت بانک مرکزی را بر هم ریخت.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه برخی از نمایندگان مجلس موافق و برخی نیز مخاف این مصوبه بودند، در عین حال تصریح کرد: ما به استقلال بانک مرکزی اعتقاد داریم.

وی با بیان اینکه پولها و سرمایه های مردم در سیستم بانکی توسط بانک مرکزی تحت پوشش قرار می گیرد، عنوان کرد: باید برنامه ریزیها به نحوی صورت گیرد که مجلس و دولت دخالتی در اجرا و برنامه های بانک مرکزی نداشته باشند.

دلخوش خاطرنشان کرد: روش مصوبه تغییر ترکیب مجمع بانک مرکزی مجلس، کمکی به استقلال بانک مرکزی نمی کرد.

به گزارش مهر، محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی نیز در واکنش به مصوبه مذکور مجلس مبنی بر تغییر ترکیب مجمع عمومی این بانک اعلام کرده است: اگر روزی احساس کنم که استقلال بانک مرکزی خدشه‌دار شده است همان روز استعفا خواهم کرد.

وی با تاکید بر اینکه این بانک هیچگاه استقلال خود را از دست نداده و نخواهد داد، در بیان دلایل آن گفته است: هر فردی از ذخایر بانک مرکزی سهم دارد و ما باید این سهم را حفظ کنیم.

بهمنی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی مسئول این است که خدشه ای به این اصل وارد نشود، افزود: بانک مرکزی استقلال داشته دارد و خواهد داشت و تمام موجودیت بانک مرکزی استقلال این بانک است.

البته دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری نیز در این باره با بیان اینکه ایده استقلال بانک مرکزی مربوط به‌نظام سرمایه‌داری است ، گفته است : آن افرادی که به دنبال استقلال بانک مرکزی هستند می خواهند این بانک را از حاکمیت جدا کرده و دست خود بگیرند.

در ماده 80 لایحه برنامه پنجم توسعه مصوب مجلس شورای اسلامی آمده است: "مجمع عمومی بانک از 11 عضو تشکیل می‌شود. طول مدت انتصاب هر یک از اعضا 10 سال و فقط برای یک دوره با ترکیب زیر انتخاب می‌شوند: وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، دادستان کل کشور، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و 7 نفر اقتصاددان با حداقل 15 سال سابقه در دوره اول 7 نفر اقتصاددان را رئیس‌جمهور همزمان به مجلس معرفی می‌کند و آنها با رای اکثریت مجلس انتخاب می‌شوند.

همچنین هر دو سال یک بار رئیس‌جمهور می‌تواند فقط یک نفر از 7 اقتصاددان را با رای اعتماد مجلس تغییر دهد اعضای مجمع عمومی از بین خود فردی را به‌عنوان رئیس مجمع انتخاب می‌کنند."

در حال حاضر رئیس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، وزیر بازرگانی و یکی از وزرا به انتخاب هیئت وزیران اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را تشکیل می دهند. برهمین اساس، مجلس در مصوبه خود رئیس جمهور را از ترکیب این مجمع کنار گذاشته بود.



همچنین رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد رئیس جمهور و بعد از تائید مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با حکم رئیس جمهور منصوب می‌گردد.

در عین حال، قائم مقام بانک مرکزی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پس از تائید مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با حکم رئیس جمهور منصوب می‌شود.

رسیدگی و تصویب ترازنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رسیدگی و اتخاد تصمیم نهایی نسبت به گزارشهای هیئت نظار، رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره پیشنهاد تقسیم سود ویژه بانک، انتخاب اعضای هیئت نظار به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی، سایر وظایفی که طبق مقررات این قانون به عهده مجمع عمومی گذارده شده است.