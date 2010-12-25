ابراهیم اصغری تهیه‌کننده این فیلم سینمایی به خبرنگار مهر گفت: ستار اورکی ساخت موسیقی را شروع کرده، جهانگیر میرشکاری صداگذاری را برعهده دارد و فرم شرکت در بیست و نهمین جشنواره فیلم فجر را پر کرده‌ایم، تلاش ما این است که به جشنواره برسیم و امیدواریم حتی در دقیقه 90 بتوانیم در این جشنواره حضور پیدا کنیم.

حمید عمارلو، رضا رویگری، ماه‌چهره خلیلی، شبنم قلی‌خانی و علی کشوری بازیگران "شور شیرین" هستند. "شور شیرین" داستان زندگی شهید محمود کاوه است، جعفر عروجی مدیرتولید، محمدتقی پاک‌سیما مدیر فیلمبرداری، هاشم عطار فیلمبردار، شهرام قدیری طراح صحنه و لباس و جواد شریفی‌راد طراح جلوه‌های ویژه این پروژه هستند.

جواد اردکانی فیلم‌های سینمایی "قناری"، "چوری" و "به کبودی یاس" را کارگردانی کرده است.