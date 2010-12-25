اخلاق کانتی بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این اثر به بررسی کتاب معروف کانت با عنوان "متافیزیک اخلاق" می‌پردازد.

بارزترین متفکر مکتب وظیفه‌گرایی اخلاقی، امانوئل کانت است. کانت معتقد است که ما وظیفه داریم عمل نیک انجام دهیم، فارغ از آنکه نتیجه یا پیامدهای آن چه باشد.

کانت در حوزه اخلاق اشاره مشهوری دارد مبنی بر اینکه من راست می گویم حتی اگر جهان بر هم بریزد. بدین معنا کانت هیچ حیثیتی برای نسبیت اخلاق قائل نیست و فارغ از وظایف، توجهی به هیچ بعد دیگر رفتارها ندارد.

کانت معتقد است قانون اخلاقی که معیار سنجش ارزش اخلاقی همه کردارها و رفتارهای ماست، قانونی است که بنیاد آن در خرد عملی یا وجدان بیدار انسانی است و آن این است که چنان رفتار کن که بخواهی اصل رفتار تو، قانونی عمومی شود.

کتاب "متافیزیک اخلاق" که کانت آنرا در سال 1797 نوشته مشتمل بر نظریه حق و نظریه فضیلت است. این کتاب آخرین اثر مهم کانت درباره فلسفه عملی است.

تمرکز کانت در این اثر، موجود عقلانی به طور عام نیست بلکه وجود انسانی است و دیدگاه کانت درباره اخلاق، آزادی و روانشناسی اخلاق را گسترش می‌دهد.

این کتاب با عنوان "متافیزیک اخلاق کانت: دیدگاهی انتقادی" توسط انتشارات دانشگاه کمبریج منتشر شده است.