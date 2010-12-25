برنامه های متنوع در جشنواره فیلم فجر / اکران فیلمها در استانها

سید محمد حسینی در حاشیه برگزاری کنگره ملی شعر عاشورایی حنجره های سرخ در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد در سخنانی به جشنواره های فجر سالجاری اشاره کرد و اظهار داشت: ما در ایام دهه فجر پنج جشنواره را در زمینه های فیلم سینمایی، تئاتر، شعر، هنرهای تجسمی و موسیقی برگزار خواهیم کرد.

وی با تاکید بر اینکه کار هر کدام از این جشنواره ها در حال پیگیری است، یادآور شد: مطابق آخرین اطلاعات آمادگی لازم برای برگزاری جشنواره های فجر سالجاری وجود دارد.

ارسال تعداد زیادی فیلم به جشنواره فجر سال جاری

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت دهم با اشاره به وضعیت جشنواه فیلم فجر در سالجاری، خاطر نشان کرد: خوشبختانه با همکاری خوبی که فعالان در زمینه فیلم داشتند تعداد قابل توجهی اثر آماده اکران شده است.

حسینی با بیان اینکه برخی دیگر از آثار نیز در مرحله نهایی کار قرار دارد، ابراز امیدواری کرد که دست اندرکاران این فیلم ها همت کنند و آنها را به جشنواره برسانند.

برنامه های متنوع در جشنواره فیلم فجر / توصیه وزیر برای دیدن فیلمها

وی در مورد کیفیت برگزاری جشنواره سال جاری نیز تصریح کرد: به طور قطع امسال بیش از سال گذشته برنامه های متنوعی در جشنواره فیلم فجر خواهیم داشت.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت دهم با تاکید بر اینکه فیلم های اکران شده در جشنواره امسال در طول یکسال گذشته آماده شده است، به همگان توصیه کرد با توجه به اینکه فیلم های مناسبی در جشنواره فجر اکران خواهد شد از این آثار نهایت استفاده را ببرند.

اکران فیلمهای جشنواره فجر در استانهای کشور

حسینی در مورد روند اکران فیلم ها در جشنواره فیلم فجر نیز به مهر گفت: قرار ما بر این است در استانهایی که آمادگی خود را اعلام کنند همزمان با تهران در این استانها نیز فیلم ها اکران شود.

وی با تاکید بر اینکه این تجربه سال گذشته نتایج خوبی به دنبال داشت، یادآور شد: خوشبختانه سال گذشته با اکران فیلم های جشنواره فجر در برخی استانها استقبال خوبی از سوی مردم صورت گرفت که با توجه به این تجربه امسال نیز به دنبال اکران آثار در استانها هستیم.

همکاری رسانه ها در اجرای قانون ممنوعیت اسامی بیگانه

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت دهم همچنین در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر در مورد روند اجرای قانون ممنوعیت اسامی بیگانه در سخنانی اظهار داشت: در حال حاضر یک اداره در وزارت ارشاد به نام اداره کل تبلیغات به صورت جدی این موضوع را پیگیری می کند.

حسینی با تاکید بر اینکه هر جایی این موضوع وجود داشته باشد وزارت ارشاد تذکرات لازم را خواهد داد، یادآور شد: از طرف دیگر با رسانه ها هم صحبت کردیم که در این زمینه با وزارت ارشاد همکاری کنند.

وی با تاکید بر اینکه برخورد با اسامی بیگانه در سطح واحدهای صنفی کشور یک کار گسترده ای است، خاطر نشان کرد: این کار در استانهای مختلف نیز توسط ادارات ارشاد پیگیری و مراقبت می شود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت دهم با تاکید بر اینکه ما باید از زبان فارسی حمایت کنیم، ابراز امیدواری کرد با همکاری گسترده مردم، رسانه ها و اصناف قانون ممنوعیت بکارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه به نتیجه مطلوب برسد.

تامین اعتبار هدیه ریاست جمهوری به خبرنگاران

حسینی در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر در مورد هدیه ریاست جمهوری نیز تصریح کرد: اعتبار مورد نیاز در این زمینه تامین شده و به زودی هدیه ریاست جمهوری به خبرنگاران پرداخت خواهد شد.

روند پرداخت یارانه های حوزه کتاب و مطبوعات افزایش می یابد

وی همچنین در مورد وضعیت پرداخت یارانه به حوزه کتاب و مطبوعات در زمان هدفمندی یارانه ها نیز عنوان کرد: تاکنون در این زمینه هیچ بحثی مطرح نبوده است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت دهم با تاکید بر اینکه یارانه های حمایتی وزارت ارشاد در زمان هدفمندی یارانه ها به قوت خود باقی می ماند، یادآور شد: در مورد کتاب، مطبوعات و دیگر زمینه های حمایتی که ما داریم هیچ مقداری کم نشده بلکه روند پرداخت یارانه ها در این بخش رو به افزایش است.

حسینی تصریح کرد: به طور قطع میزان یارانه ها در حوزه مطبوعات، کتاب و ... در سال آینده افزایش خواهد یافت.

وی با اشاره به تاثیر هدفمندی یارانه ها در این حوزه، ادامه داد: این در حالیست که اگر در جریان هدفمندی یارانه ها مسئله ای پیش بیاید در دولت بلافاصله تدبیر و جبران می شود و هیچ گونه جای نگرانی در این زمینه وجود ندارد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت دهم یادآور شد: بنابراین با تدابیری که اتخاذ شده است هیچ لطمه ای به حوزه فرهنگ، ادب و هنر کشور در پی هدفمندی یارانه ها وارد نخواهد شد.

تقدیر وزیر ارشاد از همکاری مطلوب رسانه ها با هدفمندی یارانه ها

حسینی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود در مورد روند فعالیت رسانه ها در زمینه هدفمندی یارانه ها نیز با تشکر از همکاری رسانه ها، گفت: خوشبختانه تاکنون رسانه ها در این زمینه همکاری خوبی داشته اند.

وی تصریح کرد: از سوی دیگر با توجه به اینکه اجرای این قانون زمانبر است انتظار می رود که رسانه ها این همکاری را استمرار داده و روند اطلاع رسانی به مردم را همانگونه که تاکنون همکاری و تعامل خوبی داشته اند ادامه دهند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت دهم با تاکید بر اینکه بحث هدفمندی یارانه ها یک بحث ملی است، خاطر نشان کرد: در حال حاضر همه شبکه ها و رسانه های غربی بسیج شده اند که علیه این طرح اقدام و در اذهان عمومی نگرانی ایجاد کنند ولی چون مردم ما کاملا آگاه هستند و می دانند این طرح به نفع کشور است تاکنون همکاری خوبی با دست اندرکاران امر داشته اند.

حسینی یادآور شد: با این اوصاف رسانه ها نیز باید در زمینه اطلاع رسانی از هدفمندی یارانه ها پیشتاز و پیشگام باشند.

حمایت های لازم از فرهنگ و هنر لرستان صورت می گیرد

وی همچنین در مورد وضعیت زیرساخت های فرهنگی در لرستان و حمایت از این استان نیز بیان داشت: با توجه به تجربه ای که ما در سفرهای متعدد به استانها از جمله لرستان داشته ایم این آمادگی وجود دارد که در قالب سفر سوم هیئت دولت محورهای خوبی مورد تصویب قرار گیرد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت دهم ادامه داد: تلاش می شود که در قالب مصوبات سفر سوم هیئت دولت دست مسئولان لرستان باز گذاشته شود تا در حمایت از فعالیتهای مختلف فرهنگی و هنری به ویژه فعالیتهای قرآنی و کانونهای مساجد زیرساخت های لازم فراهم شود.

حسینی با تاکید بر حمایت این وزارتخانه در همه بخش های فرهنگی و هنری لرستان، یادآور شد: برای تکمیل فضاهای فرهنگی و هنری این استان حمایت لازم صورت خواهد گرفت.