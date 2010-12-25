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۴ دی ۱۳۸۹، ۹:۴۷

هشدار وزارت بهداشت نسبت به مصرف فرآوردههای تقلبی کاهش وزن

هشدار وزارت بهداشت نسبت به مصرف فرآوردههای تقلبی کاهش وزن

مرکز ثبت و بررسی عوارض ناخواسته داروی وزارت بهداشت با صدور اطلاعیه ای نسبت به مصرف فرآورده های تقلبی کاهش وزن هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز ثبت و بررسی عوارض ناخواسته داروی وزارت بهداشت گزارش جدیدی از مصرف فرآورده تقلبی تحت عنوان  "Herbaceous Essence Reduce Weight" دریافت کرده که فاقد مجوز توزیع است.

بنابر تحقیقات FDA، این قبیل محصولات که به عنوان فرآورده های گیاهی موثر در کاهش وزن معرفی می شوند حاوی ترکیبات غیرگیاهی و مضر از جمله فنل فتالئین، سیبوترامین، ریمونابات، فنی توئین و بومتانید بوده است.
 
ماده فنل فتالئین به عنوان یکی از مواد تشکیل دهنده این فرآورده تقلبی مشکوک به ایجاد سرطان شناخته شده است.
 
بر اساس این گزارش باید از تجویز و مصرف فرآورده مذکور و سایر فرآورده های فاقد مجوز وزارت بهداشت خودداری شود.
 
همچنین مرکز ثبت و بررسی عوارض ناخواسته داروی وزارت بهداشت (ADR) از همکاران تیم بهداشتی درمانی درخواست کرده در صورت مشاهده هر گونه عارضه یا اشتباه دارویی، مراتب را از طریق تکمیل فرمهای زرد و ارسال به صندوق پستی 948-14185 یا نمابر 88890857 یا از طریق تماس تلفنی 4-88923193 به این مرکز گزارش دهند.
کد مطلب 1216750

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