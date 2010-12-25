به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر صالحی در نشست تخصصی دستاوردهای همایش ایرانیان خارج از کشور که امروز شنبه، در مرکز همایش های دانشگاه شهید بهشتی در حال برگزاری است به عنوان نخستین سخنران گفت: با توجه به تحولات جهانی که ارتباطات نزدیک تر شده و روز به روز جهان کوچکتر می شود می تواند حداکثر بهره مندی را از ایرانیان خارج از کشور داشته باشیم.

وی نخبگان ایرانی در کشورهای خارجی را یک فرصت برای این کشور دانست و گفت: با توجه به شرایط امروز جهانی به واسطه ایرانیان، انتقال علم و تکنولوژی به ایران آسان تر شده و می توان انتظار داشت که در شرایط پیشرفت تکنولوژی های ارتباطی، انتقال تجربیات آنها به کشور به سهولت صورت گیرد.

صالحی در ادامه مهاجرت را یک عامل ارادی دانست که جلوی آن را نمی توان گرفت و تصریح کرد: در رابطه با مهاجرت نخبگان به خارج از کشور مسائل دقیقی احصاء شده که عوامل مهاجرت به شمار می رود ولی با همین شرایط نیز می توان از ظرفیت نخبگان کشور در خارج نهایت استفاده را برد.

سرپرست وزارت خارجه با اشاره مقطعی که در وزارت علوم به عنوان معاون این وزارتخانه فعالیت داشت گفت: در آن دوره ما برای جذب اساتید دانشگاهی این را مد نظر داشتیم که به واسطه آن اساتید به عنوان مدعو چند ماه از سال را به ایران سفر کرده و تجربیات و دانش و تکنولوژی خود را به دانشجویان و پژوهشگران داخل کشور انتقال می دادند.

وی در عین حال گفت: جذب نخبگان ایرانی خارج از کشور تنها به این معنا نیست که این نخبگان را به داخل کشور فرابخوانیم و پس از مدتی شاهد این باشیم که آنها از روند کسب علم و انجام تحقیقات خود عقب بمانند. به هر حال باید قبول کرد که در کشوری مثل آمریکا شرایط برای تحقیقات مهیاتر از ایران است.

صالحی تصریح کرد: طرح مذکور در وزارت علوم باعث شد که تعداد زیادی از اساتید به کشور به صورت استاد مدعو آمده و دانش خود را با خود به همراه آورده و به ایران منتقل کنند.

وی قشر دیگری که در این مسیر می توان از تجربیاتشان بهره برد را هنرمندان خارج از کشور اعلام کرد و گفت: یکی از اقشار دارای استعداد در خارج از کشور هنرمندان هستند که هم اکنون به صورت رها در کشورهای دیگر فعالیت می کنند و این در حالیست که با مدیریت صحیح می توان از ظرفیت آنها در داخل بهره برد.

صالحی به بخش های مختلف فعالین ایرانی در خارج از کشور اشاره کرد و گفت: تجار، بازرگانان و صنعتگران دیگر اقشاری هستند که در انتقال ظرفیت های خود به ایران می تواند مورد توجه جدی قرار گیرند.

وی بخش مهم ایرانیان مهاجر به خارج از کشور را جوانانی دانست که مشکلاتی مثل سربازی دارند، و گفت: باید طرحی را بیندیشیم که این مشکل به گونه ای حل شده و برای مثال این جوانان را هر سال یک یا چند ماه به داخل کشور دعوت کنیم و آموزش های حرفه ای به آنها بدهیم و آن جزئی از سربازی آنها به حساب آید.

سرپرست وزارت خارجه در ادامه تصریح کرد: در اوایل انقلاب نگرش هایی در رابطه با ایرانیان خارج از کشور وجود داشت که به گمان عده ای این افراد با انقلاب همراه نیستند ولی بعدها این نگرش اصلاح شده و هم اکنون نیز نگاه به آنها در داخل مثبت است.

صالحی برخی از فعالیت های وزارت امور خارجه در زمینه رسیدگی به امور ایرانیان خارج از کشور برشمرد و گفت: شناسایی و جذب نخبگان، ایجاد خانه های ایرانی، ساماندهی و دعوت نخبگان برای شرکت در المپیادهای علمی، ایجاد مجتمع قضایی خارج از کشور، تصویب طرح جامع ایرانیان، برگزاری 26 همایش در دو سال و رفع مشکلات نظام وظیفه برخی از ایرانیان خارج از کشور و ... از جمله همین فعالیت هاست.

وی در پایان سخنانش با تاکید بر اینکه رسیدگی به امور ایرانیان خارج از کشور هم وظیفه و هم تکلیف وزارت خارجه است، گفت: باید علاوه بر این تکلیف از سر عشق و علاقه به ایرانیان خارج از کشور طرح هایی را بیندیشیم که عملیاتی باشد.