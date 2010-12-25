نحوه انتخاب 5 دانشگاه برتر مشمول حمایت ویژه/ تعیین شاخصهای انتخاب

دکتر مرضیه وحیددستجردی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تنها یک شاخص مدنظر قرار ندارد و برای انتخاب این 5 دانشگاه، سه شاخص پژوهش، آموزش و اداره دانشگاه (مدیریت) مد نظر قرار می گیرد.

وی افزود: دانشگاههایی که انتخاب می شوند جزء دانشگاههای علوم پزشکی تیپ یک قرار دارند و باید در این سه شاخص، توانمندی لازم را کسب کرده باشند.

دستجردی درباره نحوه حمایت از سایر دانشگاههایی علوم پزشکی گفت: وزارت بهداشت از همه دانشگاههای خود حمایت می کند و به خصوص دانشگاههایی که در شرایط مرزی با دانشگاههای برتر قرار دارند بیشتر حمایت می شوند.

وزیر بهداشت اظهار داشت: درصورتی که دانشگاههایی باشند که بدانیم با یک حمایت ویژه به صورت جدی ارتقا پیدا می کنند، وظیفه وزارت بهداشت است که از آنها حمایت کند.

به گزارش مهر، بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه که در مجلس به تصویب رسیده است، 5 دانشگاه علوم پزشکی و 10 دانشگاه وابسته به وزارت علوم مشمول حمایت های ویژه می شوند که بتوانند در طول برنامه پنجم به جمع 200 دانشگاه برتر جهان راه یابند.