بنیانگذار اپل فرد اول سال 2010 شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این نشریه معتقد است استیو جابز پس از بحرانی که به دلیل ابتلا به سرطان پشت سر گذاشت و برای مدتی از عرصه تجارت دور ماند با عرضه موفقیت آمیز آی-پد یکی از به یاد ماندنی تر بازگشتها را در تاریخ تجارت مدرن جهان انجام داده است.

استیو جابز در دهه 90 به شدت با بیماری سرطان دست به گریبان شد و برای رهایی یافتن از این بیماری تلاش فراوانی کرد و پس از رهایی، اکنون به مرحله ای از کار خود بازگشته است که تقریبا هیچ رقیبی ندارد.

شاید رقیب قدیمی جابز، بیل گیتس، ثروتمندتر و یا قدرتمندتر باشد زیرا تقریبا بر جهان نرم افزاری سلطه دارد اما بنیانگذار مایکروسافت صحنه را ترک کرد تا زندگی و ثروت خود را وقف فعالیتهای خیرخواهانه کند و اکنون این استیو جابز است که تمامی توجه ها را به خود جلب کرده است.

جدا از یک یا دو مورد بدشانسی، جابز روی هم رفته سال خوبی را پشت سر گذاشته است و در بدو عرضه آی-پد این محصول با چنان استقبالی مواجه شد که رایانه های خانگی به دست فراموشی سپرده شدند. همچنین اپل توانست در تابستان سال 2010تسلط مایکروسافت را بر بازار نرم افزاری شکسته و سیستم عامل OS این شرکت نیز با جهشی بزرگ مواجه شد.

با وجود اینکه امسال تصویر مارک زاکربرگ، بنیانگذار فیس بوک بر روی جلد مجله نشریه تایم قرار گرفت اما این مجله برای جابز که تا کنون هفت بار تصویرش بر روی جلد تایم چاپ شده دیگر هدفی قدیمی به شمار می رود.

بر اساس گزارش سی نت، با این حال سال 2010 برای جابز دشواری هایی را نیز در پی داشته است که مهمترین آن از دست رفتن یکی از مدلهای ابتدایی گوشی آی-فن 4 و ظاهر شدن تصاویر آن در یکی از وبلاگهای مشهور تکنولوژی بود، از سویی دیگر جابز و شرکتش در پی پدیده "آنتن گیت" که پس از عرضه سری اول از آی-فن 4 رخ داد، ضربه بزرگی خوردند.