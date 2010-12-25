تبدیل وضعیت بیش از 31 هزار نفر نیروهای پیمانکاری ایمیدرو

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون منابع انسانی و امور اجتماعی ایمیدرو با بیان این خبر گفت: اجرای طرح یاد شده با هدف اجرای عدالت اجتماعی کارکنان صورت گرفته است.
غلامرضا نقره اظهار داشت: این اقدام. علاوه بر رفع تبعیض اجتماعی بین کارکنان و بهبود وضعیت معیشت آنها، در ارتقای بهرهوری شرکتها نیز تاثیر قابلتوجهی به جای خواهد گذاشت.
وی ادامه داد: در واقع، با اجرای مصوبه تبدیل وضعیت که مصوبه دولت است، حقوق کارگران با حذف واسطه (شرکتهای پیمانکاری) بهطور مستقیم پرداخت می شود که در نتیجه آن، حقوق دریافتی تمام کارگران به هم نزدیک شده است و علاوه بر آن، مصوبهای ابلاغ کردیم تا این افراد از سایر مزایا نیز بهره مند شوند.
معاون منابع انسانی و امور اجتماعی ایمیدرو همچنین ادامه داد: برای بررسی شرایط تبدیل وضعیت کارکنان، طی سالهای 87 تا 89 در مجموع 90 جلسه کارشناسی با حضور متخصصان، کارشناسان و مدیران منابع انسانی ایمیدرو و شرکتهای تابعه تشکیل شد.
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